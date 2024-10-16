НБУ не рассматривает криптовалюту как законное средство платежа – Пышный

Украина по итогам 2023 года вошла в пятерку стран по уровню принятия криптовалют, по данным аналитической компании Chainalysis .

Национальный банк Украины не рассматривает криптовалюту как законное средство платежа, но работает над законодательным урегулированием этого рынка. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Интерфакс-Украина» .

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Пышный отметил, что гривна является единственным законным средством платежа в Украине, и это остается принципиальной позицией НБУ.

С введением лимита на P2P-переводы в 150 000 грн в месяц с 1 октября 2024 года недобросовестные лица будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности, и объем операций с криптоактивами возрастет, отметил Пышный.

Глава НБУ подчеркнул, что регулятор должен создать максимально прозрачные и понятные правила игры на этом рынке.

По его мнению, рынок виртуальных активов – это то, что «на дне» и в основном обслуживает теневой оборот и схемы оптимизации.

Контекст

В марте 2022 года президент Украины подписал закон «О виртуальных активах», но, несмотря на ожидания игроков украинского крипторынка, документ так и не вступил в силу. Чтобы это стало возможным, требовались изменения в Налоговый и Гражданский кодексы Украины – это бы четко определило механизм налогообложения виртуальных активов, в том числе и криптовалют. Однако в начале полномасштабной войны вопросы поправок к Налоговому кодексу отложили, а впоследствии от закона в первой его версии отказались.

В то же время в мире растет популярность цифровых валют центральных банков – CBDC. Кризис COVID-19 повлек за собой смещение платежных привычек в сторону цифровых, бесконтактных платежей и электронной коммерции из-за позже опровергнутого риска того, что банкноты являются способом передачи инфекции. Криптовалюты, разработанные частными организациями или неформальными сообществами (например биткоин), испытали значительное развитие и увеличение стоимости.

В ответ на это 87 стран, представляющих более 90% мирового ВВП, в настоящее время изучают влияние цифровых валют центральных банков. Больше об этом читайте здесь.

3 октября стало известно, что международная система денежных переводов SWIFT испытает транзакции токенизированных активов и цифровых валют в режиме реального времени в 2025 году.