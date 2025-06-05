Ключевые факты

В мае инфляция в Украине продолжила расти, но этот месяц должен стать локальным пиком, после чего в июне она должна начать замедление, ожидает Нацбанк.

В то же время из-за весенних заморозков замедление инфляции может быть не столь существенным, как прогнозировал регулятор ранее. В апрельском прогнозе НБУ ожидал 8,7% инфляции к концу года. Цены на сельскохозяйственную продукцию будут зависеть от этого фактора и погоды летом, отметили в Нацбанке.

Влияние предварительной стадии повышения учетной ставки НБУ оценивает положительно. «Если в начале года месячный прирост гривневых вкладов населения сроком более трех месяцев не превышал 2 млрд грн, то в марте он вырос до 4 млрд грн, а в апреле–мае – до 5–6 млрд грн», – отметил Пышный.

Тенденция к повышению привлекательности гривневых активов снизила спрос населения на иностранную валюту, считают в НБУ. «Чистый спрос в апреле и мае уменьшился до $200 млн по сравнению с $1,5 млрд в январе», – заявил Пышный.

Риски для экономики, кроме непосредственно войны, остались теми же: дополнительные бюджетные потребности в обороне ( которые уже фактически реализовались), разрушение инфраструктуры, прежде всего энергетической, и негативные миграционные тенденции.

Инфографика: Алина Кохан

Контекст

В 2024 году НБУ неоднократно недооценивал реальную динамику инфляции. В январском Инфляционном отчете НБУ (2024) прогнозировал инфляцию на уровне 8,6% до конца года, а в апреле даже улучшил этот показатель до 8,2%. В октябре после того, как потребительская инфляция достигла 8,3%, НБУ обновил прогноз на декабрь до 9,7%. Однако фактический результат превысил ожидания, достигнув 12%.

Это значительное отклонение между прогнозами и реальными показателями заставило НБУ кардинально изменить монетарную политику. В начале года регулятор заявлял о постепенном снижении учетной ставки, однако уже летом риторика сменилась осторожным предположением о возможности снижения ставки только в 2025 году. До декабря НБУ был вынужден перейти к повышению учетной ставки, что стало поворотом на 180 градусов в его политике.

Апрельское решение оставить учетную ставку на текущем уровне констатировало завершение стадии повышения, продолжавшейся с декабря 2024 года. За это время учетная ставка выросла с 13% до 15,5%.