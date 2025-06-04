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Не закладывайте мир на горизонте планирования. Риски для экономики, источники роста ВВП и что с финансами в РФ. Разговор экономистов Dragon Capital, Concorde Capital и KSE Institute

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

Слева направо: старший экономист ЦЭС Владимир Ланда, руководитель KSE Institute Наталья Шаповал, директор аналитического департамента Dragon Capital Елена Билан и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Слева направо: старший экономист ЦЭС Владимир Ланда, руководитель KSE Institute Наталья Шаповал, директор аналитического департамента Dragon Capital Елена Билан и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

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Какие самые большие вызовы стоят перед экономикой Украины? Закладывать ли завершение боевых действий в свой бизнес-план? Уменьшаются ли возможности РФ финансировать войну? Главное из дискуссии директора аналитического департамента Dragon Capital Елены Билан, руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия и руководителя KSE Institute Натальи Шаповал

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