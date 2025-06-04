Какие самые большие вызовы стоят перед экономикой Украины? Закладывать ли завершение боевых действий в свой бизнес-план? Уменьшаются ли возможности РФ финансировать войну? Главное из дискуссии директора аналитического департамента Dragon Capital Елены Билан, руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия и руководителя KSE Institute Натальи Шаповал