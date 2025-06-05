Ключові факти

У травні інфляція в Україні продовжила зростати, але цей місяць має стати локальним піком, після чого у червні вона має почати сповільнення, очікує Нацбанк.

Водночас через весняні заморозки сповільнення інфляції може бути не таким суттєвим, як прогнозував регулятор раніше. У квітневому прогнозі НБУ очікував 8,7% інфляції на кінець року. Ціни на сільськогосподарську продукцію залежатимуть від цього фактору та погоди влітку, зазначили в Нацбанку.

Вплив попередньої стадії підвищення облікової ставки НБУ оцінює позитивно. «Якщо на початку року місячний приріст гривневих вкладів населення на строк понад три місяці не перевищував 2 млрд грн, то в березні він зріс до 4 млрд грн, а у квітні–травні – до 5–6 млрд грн», – зазначив Пишний.

Тенденція до підвищення привабливості гривневих активів зменшила попит населення на іноземну валюту, вважають у НБУ. «Чистий попит у квітні та травні зменшився до близько $200 млн порівняно з $1,5 млрд у січні», – заявив Пишний.

Ризики для економіки, крім безпосередньо війни, залишились тими самими: додаткові бюджетні потреби на оборону (які вже фактично реалізувалися), руйнування інфраструктури, насамперед енергетичної, та негативні міграційні тенденції.

Інфографіка: Аліна Кохан

Контекст

У 2024 році НБУ неодноразово недооцінював реальну динаміку інфляції. У січневому Інфляційному звіті НБУ (2024-го) прогнозував інфляцію на рівні 8,6% до кінця року, а у квітні навіть покращив цей показник до 8,2%. У жовтні, після того, як споживча інфляція досягла 8,3%, НБУ оновив прогноз на грудень до 9,7%. Однак фактичний результат перевищив очікування, досягши 12%.

Це значне відхилення між прогнозами та реальними показниками змусило НБУ кардинально змінити монетарну політику. На початку року регулятор заявляв про поступове зниження облікової ставки, однак уже влітку риторика змінилася на обережне припущення про можливість зниження ставки лише у 2025 році. До грудня НБУ був змушений перейти до підвищення облікової ставки, що стало поворотом на 180 градусів у його політиці.

Квітневе рішення залишити облікову ставку на поточному рівні констатувало завершення стадії підвищення, що тривала з грудня 2024-го. За цей час облікова ставка зросла з 13% до 15,5%.