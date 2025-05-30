Бюджет на цей рік потребує перегляду, але без підвищення податків – Марченко

Потреба у дофінансуванні бюджету на цей рік існує, але перекрити наявний дефіцит можна завдяки внутрішньому ринку запозичень та поліпшенню адміністрування податків. Про це на конференції «Forbes Money» 30 травня повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Ключові факти

Міністр підтвердив потребу збільшувати видатки бюджету цього року на 400-500 млрд грн. «Треба. Але без підвищення податкових ставок», – сказав Марченко.

«Ми бачимо можливості покращення адміністрування та економію на видатках з обслуговування боргу», – прокоментував він потенційні джерела покриття дефіциту.

Міністр бачить простір для покращення адміністрування у податковій та митній службах. «Ми активно працюємо з МВФ та іншими партнерами для посилення спроможності податкової та митниці», – сказав Марченко.

Йдеться не лише про зміну керівництва, а про зміну «філософії» роботи, підкреслив Марченко. «Це складніші процеси», – зазначив міністр.

Коментувати фінансування бюджету-2026 потрібно обережно, вважає Марченко. «Сьогодні перебуваємо в стані постійної турбулентності», – каже міністр. Серед несприятливих факторів міністр зазначив непередбачуваністю розвитку подій на фронті та закінченням поточної програми МВФ у першому кварталі 2027-го.

Контекст

Державний бюджет у 2025-му ухвалений з доходами на рівні 2,05 трлн грн та видатками 3,61 трлн грн, з них на фінансування оборонного сектору – 1,95 трлн грн.

Напередодні народний депутат Ярослав Железняк («Голос») повідомив, що державному бюджету бракує 400-500 млрд грн для перекриття всіх видатків.

Мінфін наприкінці травня опублікував дані, згідно з яким за січень-квітень видатки загального фонду бюджету на сектор безпеки й оборони становили 765 млрд грн.