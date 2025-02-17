«Ніхто не навʼязуватиме мирну угоду». Келлог запевнив у сприянні США наданню гарантій безпеки Україні

США сприятимуть наданню гарантій безпеки для України і «ніхто не навʼязуватиме мирну угоду», сказав у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог, пише Sky News 17 лютого.

Ключові факти

Він підкреслив, що ніхто не навʼязуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду, і пообіцяв вислухати «думки» усіх сторін.

За його словами, завдання США – сприяти наданню гарантій безпеки для України.

«Ніхто не навʼязуватиме Україні мирну угоду», – наголосив він щодо потенційного мирного процесу між Росією та Україною за посередництва США.

Келлог додав, що організація його поїздки в Україну перебуває на стадії завершення, і там він зустрінеться із Зеленським.

НАТО опублікувало заяву щодо візиту Келлога та зустрічі з генеральним секретарем організації Марком Рютте та іншими офіційними особами. Рютте підкреслив «цінність консультацій з адміністрацією США» і «важливість справедливого та міцного врегулювання» війни.

Рютте заявив, що зустріч «надала ще одну можливість узгодити погляди на те, як найкраще підтримувати стійкий мир».

Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і готовність працювати разом на рівні команд, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Після цих телефонних розмов Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Зустріч американської та російської делегацій відбудеться в Ер-Ріяді 18 лютого.

За даними джерел NBC News, США планують провести окремі переговори з представниками Росії та України перед можливими спільними переговорами.

Зеленський вже наголосив, що Україна не братиме участі у переговорах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.