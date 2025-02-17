«Ніхто не навʼязуватиме мирну угоду». Келлог запевнив у сприянні США наданню гарантій безпеки Україні

США сприятимуть наданню гарантій безпеки для України і «ніхто не навʼязуватиме мирну угоду», сказав у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог, пише Sky News 17 лютого.
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Ключові факти
- Він підкреслив, що ніхто не навʼязуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду, і пообіцяв вислухати «думки» усіх сторін.
- За його словами, завдання США – сприяти наданню гарантій безпеки для України.
- «Ніхто не навʼязуватиме Україні мирну угоду», – наголосив він щодо потенційного мирного процесу між Росією та Україною за посередництва США.
- Келлог додав, що організація його поїздки в Україну перебуває на стадії завершення, і там він зустрінеться із Зеленським.
- НАТО опублікувало заяву щодо візиту Келлога та зустрічі з генеральним секретарем організації Марком Рютте та іншими офіційними особами. Рютте підкреслив «цінність консультацій з адміністрацією США» і «важливість справедливого та міцного врегулювання» війни.
- Рютте заявив, що зустріч «надала ще одну можливість узгодити погляди на те, як найкраще підтримувати стійкий мир».
Контекст
12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і готовність працювати разом на рівні команд, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.
Після цих телефонних розмов Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Зустріч американської та російської делегацій відбудеться в Ер-Ріяді 18 лютого.
За даними джерел NBC News, США планують провести окремі переговори з представниками Росії та України перед можливими спільними переговорами.
Зеленський вже наголосив, що Україна не братиме участі у переговорах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.
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