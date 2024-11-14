Германия приказала своим портам не принимать российский СПГ

Германия предупредила свои государственные терминалы по импорту газа не принимать какие-либо российские грузы сжиженного природного газа, говорится в письме от 6 ноября, с которым ознакомилось издание Financial Times .

Ключевые факты

В письме министерство экономики Германии дает указание Deutsche Energy Terminal «не принимать никаких поставок российского СПГ» после того, как компания сообщила Берлину, что ее импортный терминал в Брунсбюттеле должен получить российский груз в воскресенье.

Министерство заявило, что приказ был издан с целью защиты «главных общественных интересов» страны, призвав оператора «отказаться от поставок СПГ из России до дальнейшего уведомления».

В своем письме министерство Германии заявило: если оно позволит осуществить данную поставку, то терминал СПГ будет противоречить той причине, ради которой он и был создан – сделать Германию и ЕС в целом «независимыми от российского газа».

Германия не импортировала российский СПГ непосредственно с момента вторжения РФ, и инструкция министерства «гарантирует, что так будет и дальше», говорится в письме.

Министерство экономики Германии отказалось прямо комментировать письмо, добавив, что «в принципе правильно, что Германия не импортирует российский газ, и также понятно, что это не должно происходить через немецкие терминалы СПГ».

Данные отслеживания судов пока не обнаружили ни одного судна, подавшего сигнал на импортный терминал в Брунсбюттеле, хотя три судна, покинувшие российский полуостров Ямал в последние дни, указали, что направляются в Европу.

Контекст

Германия была крупнейшим импортером российского газа в Европе до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Когда Путин прекратил поставки газа по трубопроводам в Германию и другие европейские страны, правительство канцлера Олафа Шольца поспешило найти альтернативы и построило ряд терминалов СПГ для приема поставок газа по морю.

Хотя США и Великобритания запретили российский СПГ, ЕС продолжает импортировать его, причем, по данным компании Kpler, 20% топлива закупается у России.

Большинство российского СПГ ушло во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, из которых, по словам компаний-участниц, они не могут выйти, если не будет введен полномасштабный запрет.

Немецкая государственная энергетическая группа Sefe имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ из российского экспортного объекта Ямал, и, по данным Kpler, направила почти все свои поставки на импортный объект во Франции. Там СПГ регазифицируется и подается в объединенную европейскую газопроводную систему. Германия начала получать трубопроводный газ из Франции в октябре 2022 года.