США продолжат «закручивать гайки» по экспорту российского сжиженного природного газа, чтобы избавить Москву доходов от энергоресурсов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Госдепартамента по энергетике.

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США ввели санкции против «Арктик СПГ 2» в 2023 году, а с августа этого года начали вводить ограничения против судов, которые начали забирать СПГ с завода.

Однако Вашингтон не вводил санкции против других российских заводов СПГ, включая «Ямал» и «Портовую», которые и далее поставляют сжиженный газ в Европу и Азию.

Санкции против этих предприятий, вероятнее всего, приведут к сокращению глобальных поставок СПГ и росту цен, отметило агентство.

Цель США в отношениях с РФ – сократить доходы, получаемые е. от нефтегазовых ресурсов, заявил Джеффри Пайетт, помощник министра по энергетическим ресурсам, в интервью Bloomberg TV.

По его словам, такая «политика работает» и США внимательно следят, куда направляются подсанкционные российские грузы. «Вы можете быть уверены, что администрация Байдена и далее будет закручивать гайки против российского экспорта СПГ», – подчеркнул Пайетт.

Контекст

СПГ приобрел большое значение для российской экономики, обеспечивая доход после потери трубопроводного экспорта в Европу после полномасштабного вторжения в Украину.

«Арктик СПГ 2» являлся ключевым элементом планов Москвы утроить производство СПГ к концу десятилетия.

США впервые ввели санкции против завода в ноябре прошлого года. С этого времени они ввели ограничения на другие проекты СПГ «Новатека», а также некоторые танкеры, предназначенные для экспорта грузов из проекта «Арктик СПГ 2».

Санкции ЕС, которые должны вступить в силу в следующем году, направлены на ограничение доступа к портам и возможности перевалки российских грузов СПГ.

В конце сентября индийский министр по вопросам нефти Панкадж Джайн заявил, что Индия не будет покупать СПГ, произведенный подсанкционным «Арктик СПГ 2».