Берлін і Вашингтон наближаються до фінального рішення про передачу Києву двох американських систем ППО Patriot. Першу установку можуть відправити в Україну за кілька місяців. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з американським колегою Пітом Гегсетом у Вашингтоні, пише Reuters .

Деталі

Переговори наразі тривають на робочому рівні – партнери узгоджують технічні деталі, зокрема кількість пускових установок і ракет, які увійдуть до пакета, сказав Пісторіус.

За словами міністра, якщо угоду підпишуть, перша батарея може прибути до України протягом кількох місяців. Пісторіус відмовився коментувати, чи йшлося також про наступальне озброєння для ЗСУ.

Паралельно з переговорами щодо Patriot Пісторіус підтвердив, що Німеччина звернулася до США з офіційним запитом на придбання ракетних систем Typhon – як тимчасове рішення на період, поки європейські країни створюють власне далекобійне озброєння. Розробка таких систем триватиме від семи до 10 років, тоді як Typhon може запускати ракети дальністю до 2000 км і заповнити прогалину до початку розгортання американських ракет у ФРН, запланованого на 2026 рік.

Росія вже розкритикувала ці плани, заявивши, що вони становлять «серйозну загрозу її національній безпеці».

Контекст

Німеччина вже передала Україні три власні комплекси Patriot, залишивши у себе дев’ять – значно менше, ніж 36 батарей, якими вона володіла у період холодної війни. Тепер Берлін розглядає варіант закупівлі нових американських систем, щоб передати їх Києву.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО та США домовилися про постачання Україні зброї «на мільярди доларів». Він наголосив, що Україна може отримати «17 систем ППО Patriot», але не уточнив, йдеться про батареї (від шести до восьми пускових установок), пускові установки чи ракети-перехоплювачі до Patriot.

Водночас, за даними видання Military Watch Magazine, через виснаження запасів у США, масштабних поставок систем Patriot і ракет для України найближчим часом не буде. Запаси перехоплювачів для цих систем скоротилися до 25% від обсягу, який Пентагон вважає мінімально необхідним. «Дефіцит посилився через постачання в Україну та удар балістичною ракетою КВІР по об’єкту ВПС США у Катарі 23 червня. Тоді комплекси Patriot випустили десятки перехоплювачів, щоб знищити атаку», – зазначило видання.