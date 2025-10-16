Будущая программа с МВФ будет сосредоточена на налоговых и таможенных реформах, легализации криптоактивов и обеспечении макрофинансовой стабильности Украины. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Подробности

Одной из магистральных тем предстоящей программы будет детенизация. Это структурные реформы – налоговая и таможня. «Думаю, будет дискуссия по поводу налоговой системы. Одно из направлений обсуждения – легализация виртуальных активов, которая должна принести вклад в государственный бюджет. Вероятно, нам предстоит разговор о переосмыслении налоговой амнистии», – сказал глава НБУ.

Новая программа должна быть максимально адаптирована к евроинтеграционным потребностям. «Вопрос платежного баланса и более широкий контекст – конкурентоспособность и внешняя устойчивость – тоже на столе. А правильнее сказать – в самом центре стола. Как и макрофинансовая стабильность, являющаяся для нас не только базовой задачей, но и фундаментальной предпосылкой устойчивости в войне и экономического восстановления», – добавил он.

Пышный отметил, что Украине удалось сохранить стабильность в сотрудничестве с МВФ, которое в НБУ считают безусловной ценностью, но не данностью.

«Сейчас продолжаются технические консультации. Основные дискуссии будут проходить в начале ноября», – констатировал глава Нацбанка.

Контекст

Нынешняя 4-летняя программа расширенного финансирования EFF с МВФ объемом $15,6 млрд, утвержденная в марте 2023 года, сначала предусматривала совокупный объем внешнего финансирования Украины при участии международных партнеров $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд – в негативном, которые затем были увеличены, соответственно, до $153 млрд и $165 млрд.

Украина и МВФ в рамках миссии по пятому пересмотру программы сосредоточатся на возможностях внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета, заявил 4 сентября глава НБУ Андрей Пышный. Он назвал просмотр программы «непростой задачей». В его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке, отметил глава НБУ.

9 сентября премьер-министр Юлия Свириденко официально обратилась к МВФ с просьбой начать новую программу сотрудничества. «Во время встречи я вручила Гевину Грею письмо с запросом на новую программу, которая будет поддерживать Украину в ближайшие годы. Мы договорились о продлении консультаций между нашими командами в ближайшие месяцы, чтобы до конца года получить одобрение от Совета директоров МВФ», – сообщила Свириденко.

В сентябре МВФ заявлял, что потребности Украины в финансировании в течение ближайших двух лет могут оказаться на $20 млрд больше, чем оценивает украинское правительство. Позже Украина согласилась с оценкой МВФ, что до конца 2027 года стране нужно около $65 млрд для покрытия дефицита бюджета.

Министр финансов Сергей Марченко оценил общий объем необходимого внешнего финансирования на период действия новой 4-летней программы с МВФ – от $150 млрд до $170 млрд.