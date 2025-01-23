НБУ підвищив облікову ставку на 1 в.п. – до 14,5% і переглянув прогноз з інфляції та ВВП

Правління Національного банку України прийняло рішення збільшити облікову ставку на 1 відсотковий пункт, встановивши її на рівні 14,5%. Про це йдеться у повідомленні регулятора. Водночас регулятор погіршив прогноз зростання ВВП у 2025 році до 3,6% з 4,3% у попередньому макропрогнозі, а інфляції – до 8,4% з 6,9%.

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Регулятор обґрунтував це рішення необхідністю стабілізації валютного ринку, контролю інфляційних очікувань та поступового наближення інфляції до цільового показника 5%.

Водночас були підвищені ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування – до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

У Нацбанку зазначили, що подальше посилення монетарної політики можливе на наступних засіданнях правління, якщо збережуться ознаки високого інфляційного тиску та ризики розбалансування інфляційних очікувань.

Інфляція, ймовірно, зростатиме на початку 2025 року через тимчасові та фундаментальні чинники, зокрема низькі врожаї та тиск з боку виробничих витрат. Пік припаде на II квартал, після чого почнеться зниження, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

До кінця 2025 року інфляція знизиться до 8,4%, а в 2026 році до 5%, прогнозують в НБУ. Це стане можливим завдяки заходам Національного банку, кращим врожаям, покращенню в енергетиці, зниженню фіскального дефіциту та помірному зовнішньому ціновому тиску.

Через безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік – до 3,6%.

Водночас базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування. Відповідно у 2026-2027 роках очікується помірне прискорення економічного зростання – до близько 4%, йдеться у пресрелізі.

інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

У 2024 році Національний банк України неодноразово недооцінював реальну динаміку інфляції. У січневому Інфляційному звіті НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,6% до кінця року, а у квітні навіть покращив цей показник до 8,2%. Проте вже у липні, коли темпи зростання цін прискорилися, прогноз був переглянутий лише до 8,5%. У жовтні, після того як споживча інфляція досягла 8,3%, НБУ оновив прогноз на грудень до 9,7%. Однак фактичний результат перевищив очікування, досягнувши 12%.

Це значне відхилення між прогнозами та реальними показниками змусило НБУ кардинально змінити монетарну політику. На початку року регулятор заявляв про поступове зниження облікової ставки, однак уже влітку риторика змінилася на обережне припущення про можливість зниження ставки лише у 2025 році. До грудня НБУ був змушений перейти до підвищення облікової ставки, що стало поворотом на 180 градусів у його політиці.