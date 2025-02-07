Обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі за рік скоротився на понад 29 млрд грн

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 січня 2025 року скоротилася до 30,3% або на 7,1 відсоткових пункта порівняно з показником рік тому, повідомляє пресслужба Національного банку 7 лютого.
Ключові факти
- Обсяг NPL за 2024 рік скоротився на 29,1 млрд грн до 393,2 млрд грн. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року.
- Ключовий чинник скорочення NPL – подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості з огляду на поступове відновлення попиту на кредити та поліпшення умов кредитування. Обсяг валових кредитів у банківський системі за 2025 рік зріс на 167,5 млрд грн або на 14,8%.
- Ще однією причиною скорочення частки NPL є списання непрацюючих кредитів, передусім роздрібних. Частка NPL у роздрібному кредитному портфелі за цей час знизилася на 8 в. п. до 15,5%. Водночас дещо поліпшилася якість врегулювання й корпоративних боргів – частка NPL в кредитах бізнесу скоротилася на 5,2 в. п. до 39%.
- Скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків. Зокрема, у приватних українських банках – до 12,6%, у банках з іноземним капіталом – до 10,9%, у державних – до 43%.
- Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів часів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015–2017 років частка непрацюючих кредитів станом на 1 січня 2025 року становить 24,8% в державних банках та 18,6% – загалом у банківській системі (рівень нижче 20% уперше з жовтня 2022 року).
Контекст
До повномасштабного вторгнення Росії частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.
Станом на 1 січня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 37,4%. Обсяг непрацюючих кредитів становив 422,4 млрд грн.
Регулятор зазначає, що якість працюючого портфеля залишається високою: показники міграції гривневих кредитів населення та бізнесу до непрацюючих зіставні з показниками довоєнного рівня.
За результатами щоквартального банки й надалі нарощуватимуть кредитний портфель, однак якість позик, за оцінками респондентів, дещо погіршуватиметься. Зокрема, більш негативні очікування якості роздрібного портфеля мали окремі великі банки.
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