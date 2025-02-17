НБУ зафіксував новий максимум кредитів українцям і прискорення приросту депозитів

Портфель кредитів, наданих банками домогосподарствам у національній валюті, збільшився за рік на 24%, до рекордних 268 млрд грн. Про це свідчить оперативна статистика Національного банку України, оприлюднена 17 лютого.

Ключові факти

Загальний обсяг кредитного портфелю банків станом на кінець січня збільшився на 11,3% у річному вимірі, до 1 трлн 105 млрд грн. Рівень доларизації кредитів зменшився на 2 в.п. за рік, до 23,3%.

Частка населення у загальному обсязі наданих кредитів збільшилася на 2,3 в.п., до 25,3%. Така динаміка спостерігається на тлі покращення споживчих настроїв останнім часом. За даними Info Sapiens, Індекс споживчих настроїв українців у січні зріс до 75,6 пункту, що є найвищим показником з вересня 2024 року.

Водночас середньозважена ставка за новими кредитами домогосподарств збільшилася на 0,5 в.п. і сягнула 35,1%.

Анастасія Решетнік, Forbes Ukraine

Зростання кредитів у корпоративному секторі відставало від роздрібного сегмента. Так, обсяг гривневих кредитів за рік збільшився на 11,4%, в іноземній валюті – на 3,4%.

Динаміка клієнтських коштів в українських банках була різноспрямованою. В корпоративному сегменті вона сповільнилася: зростання у річному вимірі становило 16% після 18,2% у грудні. Натомість населення прискорило річну динаміку приросту коштів на рахунках із 12,5% у грудні до 15,7%.

Обсяг готівки в обігу збільшився за останній рік на 4,7%, до 737,2 млрд грн.

Контекст

У січні правління Національного банку України прийняло рішення збільшити облікову ставку на 1 відсотковий пункт, встановивши її на рівні 14,5%. Регулятор обґрунтував це рішення необхідністю стабілізації валютного ринку, контролю інфляційних очікувань і поступового наближення інфляції до цільового показника 5%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 січня 2025 року скоротилася до 30,3%, або на 7,1 в.п. порівняно з показником рік тому. Ключовий чинник скорочення NPL – подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості з огляду на поступове відновлення попиту на кредити й поліпшення умов кредитування. Обсяг валових кредитів у банківській системі за 2024 рік зріс на 167,5 млрд грн, або на 14,8%.

Українські банки видали перші пільгові кредити для громадян у межах державної програми безвідсоткового кредитування фізичних осіб – власників домогосподарств на придбання енергетичного обладнання. У межах програми безвідсоткового кредитування українці можуть купити і встановити у власних домогосподарствах сонячні панелі із системами накопичення енергії чи вітрові установки за кредитні кошти. Процентна ставка буде на рівні 0%, покриття відсотків повністю бере на себе держава.