Силы обороны Украины 24 сентября совершили атаки на ряд энергетических объектов России, а также 22 сентября нанесли удар по Астраханскому газоперерабатывающему заводу. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Подробности
- В Башкортостане под удар попало нефтеперерабатывающее предприятие «Газпром Нефтехим – Салават», где повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе возник пожар. Это предприятие, перерабатывающее до 10 млн т нефти ежегодно, является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.
- В Волгоградской области атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кузьмичи-1», входящую в систему транспортировки сырой нефти на юг РФ, а также станцию «Зензеватка», обеспечивающую транспортировку нефти через магистральный нефтепровод «Куйбышев – Тихорецк».
- Кроме того, Силы обороны попали по производственному объекту по изготовлению БПЛА в Валуйках Белгородской области, где зафиксирован и пожар.
- Генштаб также подтвердил успешную атаку 22 сентября на Астраханский ГПЗ, что привело к повреждению производственных участков и остановке части технологического процесса.
- Завод полностью прекратил работу после атаки дронами, пишет Reuters. Астраханский ГПЗ, один из самых крупных газохимических комплексов в мире, обеспечивает до 66% производства серы для взрывчатки в России и перерабатывает до 3,2 млн т нефтепродуктов ежегодно.
Контекст
С начала 2024 года Вооруженные силы Украины усилили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. Украинские беспилотники совершили не менее 30 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и нефтебазы, поразив почти все ключевые предприятия в европейской части РФ.
После временного затишья весной Украина возобновила атаки на российские НПЗ. Самая высокая интенсивность ударов пришлась на август, когда было атаковано восемь заводов. Подробности относительно пораженных объектов и их значения для России можно найти по ссылке.
Кроме того, украинские дроны остановили работу нефтепровода «Дружба», обеспечивающего транспортировку российской нефти в страны Центральной Европы. По данным агентства Reuters от 25 августа, в результате атак на 10 российских НПЗ было выведено из строя по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что эквивалентно 1,1 млн баррелей в день.
Командир Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди 28 августа отметил, что через две недели российские нефтеперерабатывающие мощности сократились на 21%.
