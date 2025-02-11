Обмін територіями з РФ, переговори з Путіним і робота з командою Трампа. Головне з інтервʼю Зеленського The Guardian

Україна не прийме переговорів, які передбачатимуть капітуляцію перед вимогами Путіна, натомість готова обмінятися територіями в межах майбутніх переговорів. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю The Guardian , опублікованому 11 лютого. Forbes Ukraine вибрав головне.

Допомога США. Без участі США Європа не зможе гарантувати безпеку України. Зеленський відкинув ідею про те, що європейські країни можуть самостійно взяти на себе роль головного гаранта безпеки. Американська підтримка залишається ключовою не лише у військовому, а й у політичному та економічному вимірах. Зеленський наголосив, що Україна потребує американських систем ППО Patriot, які є єдиними, здатними захистити країну від різних типів ракетних ударів. Європейські аналоги, за його словами, не забезпечують такого ж рівня захисту, що підтверджується неодноразовими атаками Росії на українські міста. Безперервні поставки зброї та боєприпасів – це не лише питання оборони, а й ключовий фактор стримування подальшої агресії з боку РФ.

Робота з командою Трампа. Зеленський планує зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який раніше демонстрував скептицизм щодо допомоги Україні. Президент України хоче провести переговори з іншими членами команди Трампа та впливовими американськими сенаторами, щоб зрозуміти їхню позицію та знайти можливості для продовження співпраці. Попри заяви Трампа про можливу зустріч, конкретної дати поки немає, і команда Зеленського активно працює над організацією таких переговорів.

Переговори з РФ з позиції сили. Україна не прийме переговорів, які передбачатимуть капітуляцію перед вимогами Путіна. Київ прагне вести діалог лише за умови, що буде мати перевагу на полі бою.

Доступ до рідкоземельних металів. Щоб залучити нову адміністрацію США на свій бік, Зеленський запропонував американським компаніям вигідні умови для інвестицій у повоєнну відбудову України, зокрема у будівництво та енергетичний сектор. Міжнародна допомога Україні – це не лише питання безпеки, а й економічна можливість для партнерів, які можуть отримати доступ до стратегічних ресурсів. Україна має найбільші в Європі запаси урану та титану, що робить її стратегічно важливим партнером для США. Зеленський наголошує, що передача цих ресурсів під контроль Росії створить загрозу для Заходу, оскільки Москва може поділитися ними з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вигідні інвестиційні можливості для американських компаній у видобутку корисних копалин можуть стати додатковим аргументом для адміністрації Трампа на користь підтримки України.

Європейська миротворча місія. Президент Франції Емманюель Макрон запропонував створити європейську миротворчу місію для України, але Зеленський наголосив, що вона буде ефективною лише за умови масштабного контингенту (100 000-150 000 військових). Навіть у такому разі це не зрівняється з потужністю російської армії, що ставить під сумнів здатність місії реально протистояти РФ у разі поновлення бойових дій. Зеленський скептичний до миротворчих місій ООН. Історично такі операції рідко призводили до реальних результатів у зонах конфлікту, сказав він.

Обмін територіями з Росією. Зеленський заявив, що Україна може запропонувати Росії обмін територіями в рамках майбутніх переговорів. Йдеться про ділянку в Курській області РФ, яку українські сили контролюють із моменту несподіваного наступу пів року тому. Однак президент не уточнив, яку саме частину тимчасово окупованих українських земель Київ готовий отримати в обмін. Він наголосив, що всі території України є однаково важливими, і пріоритету серед них немає.