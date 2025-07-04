Офис генерального прокурора планирует запустить чат-бот, с помощью которого бизнес сможет отправлять жалобы или запросы относительно открытых уголовных производств. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент Forbes Ukraine.

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Все обращения от бизнеса, которые будут поступать в чат-бот, будут автоматически передаваться соответствующим заместителям или руководителям департаментов – в зависимости от подробностей дела, пояснил принцип работы Кравченко.

Контекст

В конце июня Кравченко заявил о реорганизации департамента защиты инвестиций, который с 2020 года работал с жалобами бизнеса. «Подразделение должно было играть ключевую роль в обеспечении прав инвесторов и бизнеса, но не оправдало ожиданий», – написал он в Telegram. В действительности же представители департамента занимались бюрократией, номинальными встречами, подчеркнул новый генпрокурор.

Кравченко с начала 2025 года возглавлял Государственную налоговую службу, однако в июне президент Владимир Зеленский предложил его кандидатуру на должность генерального прокурора, которая оставалась вакантной с 29 октября 2024 года. 17 июня парламент согласовал кандидатуру Кравченко, 21 июня он вступил в должность.

Удастся ли Кравченко реформировать работу Офиса генерального прокурора и обеспечить его независимость, читайте в материале Forbes Ukraine.