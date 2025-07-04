Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Офис генпрокурора хочет создать чат-бот для обращений бизнеса – Кравченко

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

1 хв читання

Офис генерального прокурора планирует запустить чат-бот, с помощью которого бизнес сможет отправлять жалобы или запросы относительно открытых уголовных производств. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент Forbes Ukraine.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • Все обращения от бизнеса, которые будут поступать в чат-бот, будут автоматически передаваться соответствующим заместителям или руководителям департаментов – в зависимости от подробностей дела, пояснил принцип работы Кравченко.

Контекст

В конце июня Кравченко заявил о реорганизации департамента защиты инвестиций, который с 2020 года работал с жалобами бизнеса. «Подразделение должно было играть ключевую роль в обеспечении прав инвесторов и бизнеса, но не оправдало ожиданий», – написал он в Telegram. В действительности же представители департамента занимались бюрократией, номинальными встречами, подчеркнул новый генпрокурор.

Кравченко с начала 2025 года возглавлял Государственную налоговую службу, однако в июне президент Владимир Зеленский предложил его кандидатуру на должность генерального прокурора, которая оставалась вакантной с 29 октября 2024 года. 17 июня парламент согласовал кандидатуру Кравченко, 21 июня он вступил в должность.

Удастся ли Кравченко реформировать работу Офиса генерального прокурора и обеспечить его независимость, читайте в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні