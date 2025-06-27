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Идея, которая забуксовала. Новый генпрокурор Кравченко реорганизует Департамент защиты инвестиций. Как он хочет изменить работу с бизнесом?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

4 хв читання

Бізнес, генпрокурор Руслан Кравченко, тиск /коллаж Анастасия Левицкая

Генпрокурор реорганизовал работающий с бизнесом департамент защиты инвестиций Фото коллаж Анастасия Левицкая

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко меняет подход к работе с делами бизнеса. Он реформирует департамент защиты инвестиций, который работал более пяти лет. Вероятно, речь идет о ликвидации. Как изменятся подходы прокуратуры и что об этом думают предприниматели?

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Назначенный на прошлой неделе генеральный прокурор Руслан Кравченко быстро меняет подходы к работе органа. Одно из первых решений – 26 июня он заявил о реорганизации департамента защиты инвестиций, который с 2020 года работал с жалобами бизнеса.

«Подраздел должен был играть ключевую роль в обеспечении прав инвесторов и бизнеса, но не оправдал ожиданий», – написал Кравченко в Telegram. На практике деятельность департамента сводилась к номинальным встречам и бюрократическим процедурам, считает генпрокурор.

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