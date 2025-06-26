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Генпрокурор Кравченко реорганизовал департамент защиты инвестиций. Что это должно изменить для бизнеса

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Новоназначенный генеральный прокурор Руслан Кравченко 26 июня реорганизовал департамент криминальной политики и защиты инвестиций. Об этом он сообщил в соцсетях. Он подчеркнул, что реорганизация не останавливает исполнение всех обязательств органов прокуратуры в рамках евроинтеграционных процессов.

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Ключевые факты

  • По словам генпрокурора, подразделение должно играть ключевую роль в обеспечении прав для инвесторов и бизнеса, но «не оправдало ожиданий», и «на практике его деятельность сводилась к номинальным встречам и бюрократическим процедурам».
  • В то же время бизнес нуждается не в формальностях, а в прозрачных правилах, предсказуемости и эффективной защите, подчеркнул Кравченко.
  • Он добавил, что «предпринимательство может функционировать даже в сложных условиях войны, если ему не мешать», но «бизнес тоже должен работать в правовых пределах».
  • Главным фокусом, по словам нового генпрокурора, станет медиация.
  • «Я обеспечу законную коммуникацию с бизнесом и справедливость. Это будет также зона ответственности моих заместителей, руководителей профильных структурных подразделений, а на местах – руководителей областных прокуратур, а не только одного департамента, как это было раньше. Это станет реальным взаимодействием для решения неотложных вопросов», – объяснил он.

Контекст

17 июня Верховная Рада поддержала назначение генеральным прокурором Украины Руслана Кравченко. 21 июня президент Владимир Зеленский назначил Кравченко генпрокурором.

В конце 2024 года Кравченко возглавил Государственную налоговую службу. Он с апреля 2023-го занимал должность главы Киевской областной государственной администрации. В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

С 2020 по 2021 годы Кравченко работал в должности начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генерального прокурора.

С 2019 по 2020 годы он был заместителем военного прокурора Центрального региона. Кравченко с 2015 по 2019 годы работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры. Был прокурором по делу, где экс-президент Виктор Янукович признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Сможет ли Кравченко изменить работу генпрокуратуры и выстроить независимость органа – читайте в материале Forbes Ukraine.

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