Офіс генерального прокурора планує запустити чат-бот, за допомогою якого бізнес зможе надсилати скарги або запити щодо відкритих кримінальних проваджень. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнесу, передає кореспондентка Forbes Ukraine.

Деталі

Усі звернення від бізнесу, які надходитимуть до чат-бота, автоматично передаватимуться відповідним заступникам або керівникам департаментів – залежно від деталей справи, пояснив принцип роботи Кравченко.

Контекст

Наприкінці червня Кравченко заявив про реорганізацію департаменту захисту інвестицій, який із 2020 року працював зі скаргами бізнесу. «Підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань», – написав він у Telegram. Натомість у реальності представники департаменту займалися бюрократією, номінальними зустрічами, наголосив новий генпрокурор.

Кравченко від початку 2025 року очолював Державну податкову службу, однак у червні президент Володимир Зеленський запропонував його кандидатуру на посаду генерального прокурора, яка залишалася вакантною з 29 жовтня 2024 року. 17 червня парламент погодив кандидатуру Кравченка, 21 червня він вступив на посаду.

Чи вдасться Кравченку реформувати роботу Офісу генерального прокурора та забезпечити його незалежність, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.