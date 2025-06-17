Верховна Рада підтримала призначення генеральним прокурором України Руслана Кравченка, повідомив депутат Ярослав Железняк. До цього Кравченко очолював Державну податкову службу. Тепер указ про призначення має підписати президент.

Ключові факти

У сесійній залі «за» призначення Кравченка проголосували 273 народних обранців.

Перед голосуванням Кравченко виступав перед депутатами. За даними ЦПК, він заявив, що його основною метою на цій посаді є відновлення ролі прокуратури як координатора роботи всіх правоохоронних органів і повернення довіри до органів прокуратури.

«Я представляю не політичну силу, а закон. І переконаний, що прокуратура має залишатися поза будь-яким політичним впливом», – сказав він.

Президент Володимир Зеленьский вніс до Ради подання на призначення Кравченка генпрокурором 16 червня.

Контекст

Наприкінці 2024-го року він очолив Державну податкову службу. Кравченко із квітня 2023 року займав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 2020 рік по 2021 рік Кравченко працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

З 2019 року по 2020 рік він був заступником військового прокурора Центрального регіону.

Кравченко з 2015 року по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури. Був прокурором у справі, де експрезидента Віктора Януковича визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Чи зможе Кравченко змінити роботу генпрокуратури та вибудувати незалежність органу – у матеріалі Forbes Ukraine.