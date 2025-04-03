ОККО получит кредит на €157 млн ​​от трех западных банков для построения ВЭС на Волыни

Концерн «Галнафтогаз» (ОККО) заключил соглашение о привлечении €157 млн ​​для возведения ветровой электростанции на Волыни, прибавив к этому около €68 млн собственных инвестиций. Об этом говорится в сообщении ЕБРР 3 апреля.

Подробности

Финансирование распределено следующим образом: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет €60 млн, Международная финансовая корпорация (МФК) – €60 млн, а Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) – €37 млн. Проект также поддерживается гарантиями от Европейского Союза и грантом от Великобритании на сумму 3,8 млн фунтов стерлингов.

Средства получат компании «Винд Павер Джи Эс Ай Волынь» и «Винд Павер Джи Эс Ай Волынь 3», которые будут отвечать за реализацию проекта. Общая стоимость строительства составляет €225 млн, часть из которых покроет сам «Галнафтогаз».

Ветровая электростанция будет иметь мощность 147 МВт и производить не менее 380 ГВт·ч зеленой электроэнергии ежегодно, что позволит сократить выбросы CO₂ примерно на 245 000 т в год.

Этот проект является одной из первых частных инициатив в сфере создания новых генерирующих мощностей в Украине после начала полномасштабного вторжения России, нанесшего значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Контекст

До начала полномасштабного вторжения в Украине действовало 1683 МВт ветровых электростанций. Лидером на рынке была компания ДТЭК ВИЭ, которая контролировала примерно 30% мощностей.

В результате российской агрессии около 80% ветроэнергетических объектов оказались на оккупированных территориях. Однако 2023 год стал третьим по объемам ввода новых ветряков в Украине – 230 МВт. Большие показатели фиксировались только в 2019-м (637 МВт) и 2021-м (358,9 МВт). Новые ветровые парки возводили три компании: ДТЭК ВИЭ, Elementum Energy и «Эко-Оптима».