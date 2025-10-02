OpenAI заключила сделку, которая позволила его сотрудникам продать часть акций компании по оценке в $500 млрд, пишет Bloomberg . Таким образом, владелец ChatGPT стал самой дорогой компанией в мире, опередив SpaceX Илона Маска с рыночной стоимостью в $400 млрд.

Подробности

Нынешние и бывшие сотрудники OpenAI продали акций на $6,6 млрд инвесторам, среди которых Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price, сообщили источники агентства.

Еще в начале года компанию оценивали в $300 млрд после раунда с участием SoftBank. Стремительный рост свидетельствует об инвестиционном ажиотаже вокруг искусственного интеллекта, способного коренным образом изменить экономику.

Контекст

Хотя OpenAI еще не выходила на прибыль, она уже заключает масштабные соглашения с Oracle и SK Hynix и принимает участие в глобальном соревновании по созданию дата-центров и ИИ-сервисов.

Оценка $500 млрд совпадает с переломным этапом для компании Сэма Альтмана: она ведет переговоры с Microsoft о трансформации в публичную компанию с новой структурой управления. OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация, однако с привлечением миллиардных инвестиций ее курс изменился. Это уже стало предметом конфликта с Маском, который подал в суд, обвинив компанию в отходе от первоначальных принципов.

На бизнес-уровне OpenAI сталкивается с острой конкуренцией за таланты: Meta активно переманивает ее исследователей в новую команду по разработке «суперинтеллекта», предлагая компенсации в девятизначных суммах. Вторичная продажа акций может стать механизмом удержания ключевых специалистов в компании.