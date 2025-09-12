OpenAI підписала необов’язкову угоду з Microsoft, своїм найбільшим інвестором, щодо перегляду умов партнерства. Нова угода передбачає можливість перетворення прибуткового підрозділу OpenAI на корпорацію суспільної вигоди (PBC). Про це йдеться у блозі компанії.

Деталі

У разі схвалення регуляторами штатів, цей перехід дозволить OpenAI залучити додатковий капітал від інвесторів і, зрештою, стати публічною компанією.

Голова ради директорів OpenAI Брет Тейлор у блозі компанії зазначив, що за умовами необов’язкової угоди з Microsoft, некомерційна організація OpenAI продовжить існувати та зберігатиме контроль над операційною діяльністю компанії. Некомерційна організація отримає частку в PBC OpenAI, вартість якої оцінюється в понад $100 млрд. Подробиці угоди не розголошуються.

«Microsoft і OpenAI підписали необов’язковий меморандум про взаєморозуміння (MOU) щодо наступного етапу нашого партнерства», – йдеться у спільній заяві компаній. Меморандуми не мають юридичної сили, але відображають наміри та очікування сторін.

«Ми активно працюємо над остаточним узгодженням умов угоди», – додали в заяві.

Контекст

Цей крок завершує багатомісячні переговори між OpenAI, компанією, що створила ChatGPT, та Microsoft щодо трансформації її структури. На відміну від типових стартапів, OpenAI керується некомерційною радою директорів, що дало їй змогу у 2023 році звільнити генерального директора Сема Альтмана. Проте через кілька днів його поновили, а низка членів ради пішли у відставку, залишивши структуру управління без змін.

Microsoft, як ключовий інвестор з 2019 року, має пріоритетний доступ до технологій OpenAI та є основним постачальником хмарних послуг. Однак зростання ChatGPT посилило прагнення OpenAI зменшити залежність від Microsoft. У рамках цього компанія уклала угоду на $300 млрд з хмарним провайдером Oracle на п’ять років, починаючи з 2027 року, а також співпрацює з японським SoftBank над проєктом дата-центру Stargate.

Переговори між OpenAI та Microsoft ускладнювалися напруженістю, зокрема через спробу Microsoft отримати контроль над технологіями стартапу Windsurf, який OpenAI планувала придбати. Угода не відбулася: засновники Windsurf перейшли до Google, а решта команди – до стартапу Cognition.

У позові Ілона Маска проти OpenAI, Сема Альтмана та Грега Брокмана перехід компанії до прибуткової моделі є ключовим звинуваченням, адже це, на думку Маска, відходить від некомерційної місії. Юристи Маска намагалися отримати деталі переговорів між OpenAI та Microsoft. Раніше Маск неофіційно пропонував поглинути OpenAI за $97 млрд, але рада відхилила пропозицію. Юридичні експерти вважають, що це могло вплинути на підвищення вартості частки некомерційної організації OpenAI в новій угоді.

Некомерційні організації, такі як Encode та The Midas Project, висловлюють занепокоєння щодо переходу OpenAI до прибуткової моделі, стверджуючи, що це загрожує місії розвитку штучного інтелекту на благо людства. OpenAI, у свою чергу, надіслала повістки цим організаціям, звинувачуючи їх у фінансуванні конкурентами, зокрема Ілоном Маском і Марком Цукербергом. Encode та The Midas Project відкидають ці звинувачення.