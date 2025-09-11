OpenAI подписала с Oracle контракт на покупку вычислительных мощностей на сумму $300 млрд в течение пяти лет. Это одна из самых крупных сделок в сфере облачных услуг, подчеркивающая невиданный спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта, несмотря на риски перегрева рынка, пишет WSJ.
Подробности
- Соглашение, которое начнет действовать в 2027 году, предусматривает использование 4,5 ГВт энергомощности – эквивалент потребления 4 млн домохозяйств.
- Oracle раскрыла первые подробности сделки еще летом, заявив, что будет получать более $30 млрд ежегодного дохода, когда дата-центры заработают по полной.
- На фоне новости резко поднялись акции Oracle: в среду они выросли более чем на 40%, что прибавило главе совета директоров Ларри Эллисону более $100 млрд и сделало его самым богатым человеком в мире.
- Соглашение основано на предположении, что ChatGPT будет продолжать стремительно расти и его будут использовать миллиарды людей, а также крупные компании и правительства.
- Впрочем, сделка рискованна для обеих сторон, отметило издание. Хотя рост стартапа поразителен, он сталкивается с проблемами: дорогостоящей борьбой за таланты, напряженными переговорами с Microsoft и реорганизацией, которую проверяют регуляторы двух штатов.
- OpenAI генерирует около $10 млрд в год, что в несколько раз меньше среднегодового платежа по контракту. Стартап прогнозирует убытки к 2029 году на уровне $44 млрд, но потребность в вычислительных ресурсах для развития ChatGPT и новых моделей заставляет его делать ставку на масштабные проекты.
- Oracle, со своей стороны, концентрирует значительную часть будущего дохода на одном клиенте и, вероятно, будет вынуждена брать кредиты для закупки ИИ-чипов. По сравнению с Microsoft, Amazon и Meta, которые больше всего тратят на ИИ, Oracle имеет гораздо больший долг по отношению к своим денежным запасам. Соотношение долга к капиталу у Microsoft составляет 32,7%, а у Oracle – 427%.
Контекст
OpenAI полностью зависела от Microsoft в обеспечении вычислительных мощностей, но из-за дефицита поставок получила разрешение искать новых поставщиков.
В частности, компания запустила проект дата-центров Stargate вместе с SoftBank, но он стартовал медленно. OpenAI заявляла, что Stargate – это бренд для всех их проектов дата-центров, включая соглашение с Oracle.
Сама же Oracle сотрудничает с компанией Crusoe и другими для строительства дата-центров в разных штатах, в том числе в Вайоминге, Пенсильвании, Техасе, Мичигане и Нью-Мексико.
По данным Morgan Stanley, инвестиции в чипы, серверы и дата-центры к 2028 году составят $2,9 трлн. Для финансирования этого бума технологические компании все активнее привлекают долговой капитал, что уже сравнивают с новой золотой лихорадкой на Уолл-стрит.
