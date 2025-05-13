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Проект OpenAI по построению в США ИИ-инфраструктуры на $500 млрд буксует из-за пошлин Трампа

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Проект Stargate, масштабного дата-центра от OpenAI, сталкивается с задержками из-за экономической нестабильности и таможенных ограничений, пишет Bloomberg.

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Подробности

  • Целью проекта – привлечение до $500 млрд для развития инфраструктуры ИИ в США и за их пределами, но нестабильность рынков и доступность более дешевых ИИ-решений заставляют инвесторов быть осторожными.
  • Хотя SoftBank в январе анонсировал планы значительных инвестиций, компания до сих пор не предоставила финансовую модель и не начала активные переговоры.
  • Новые пошлины могут повысить стоимость серверов, систем охлаждения и чипов, что увеличит затраты на строительство дата-центров на 5–15%.
  • Дополнительные трудности создает потенциальный избыток мощностей: такие гиганты, как Microsoft и Amazon, уже сокращают или приостанавливают некоторые свои проекты.

Контекст

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман представил проект Stargate в Белом доме в январе вместе с президентом США Дональдом Трампом, главой SoftBank Масайоси Соном и соучредителем Oracle Ларри Эллисоном. Инициатива предусматривает инвестиции в $500 млрд в развитие дата-центров и ИИ-инфраструктуры на территории США.

Трамп одобрительно оценил планы OpenAI, назвав их «декларацией доверия к Америке».

В начале мая OpenAI сообщила, что планирует расширение Stargate за счет международных инвестиций, чтобы укрепить технологическое превосходство США над Китаем и продвигать «демократический ИИ». В компании аргументировали такой подход тем, что стремятся поддержать глобальные ценности типа свободы слова, открытых рынков и защиты персональных данных от массового сбора со стороны правительств.

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