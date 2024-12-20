В «Резерв+» недоступно получение отсрочек через кибератаку на реестры Минюста

Сервисы Министерства обороны работают без сбоев, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко 20 декабря. В то же время из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции после кибератаки приостановлено получение отсрочек в приложении «Резерв+».

Ключевые факты

По словам замминистра, реестры Минобороны работают в штатном режиме.

Сервисы ведомства работают без сбоев, электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными. Однако, из-за большого количества запросов в очереди, ожидание документа в «Резерве+» может продолжаться немного дольше, чем обычно.

Единственное временное ограничение, введенное Минобороны из-за восстановительных работ в государственных реестрах Минюста, – приостановлено получение отсрочек в «Резерв+».

«Все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в «Резерв+». Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить эту услугу», – говорится в сообщении.

Контекст

19 декабря в работе приложения «Резерв+» произошел сбой, пользователи не могли авторизироваться и воспользоваться функциями.

19 декабря произошла одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина.

Из-за атаки, организованной россиянами, временно прекращена работа Единых и Государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. Целью злоумышленников было нарушение функционирования критически важной инфраструктуры. По словам Стефанишиной, на первоочередное возобновление работы уйдет примерно две недели.

В то же время утечка персональных данных не подтверждена. Однако, как отметил и.о. руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев, расследование продолжается, и служба пока не может окончательно опровергнуть возможность утечки.

Стефанишина заверила, что все данные сохранены и подлежат восстановлению. Реестры будут восстановлены в полном объеме, но на это потребуется время.

Всего не работают более 60 госреестров из-за кибератаки россиян на Минюст. Какие последствия и чем грозит украинцам утечка данных, читайте в материале Forbes Ukraine.