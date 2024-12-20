У «Резерв+» недоступне отримання відстрочок через кібератаку на реєстри Мінʼюсту

Сервіси Міністерства оборони працюють без збоїв, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко 20 грудня. Водночас через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції після кібератаки призупинене отримання відстрочок у додатку «Резерв+».

Ключові факти

За словами заступниці міністра, реєстри Міноборони працюють у штатному режимі.

Сервіси відомства працюють без збоїв, електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними. Проте, через велику кількість запитів у черзі, очікування документу в «Резерв+» може тривати трохи більше, ніж зазвичай.

Єдине тимчасове обмеження введене Міноборони – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Мінʼюсту – призупинене отримання відстрочок у «Резерв+».

«Всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу», – сказано у повідомленні.

Контекст

19 грудня у роботі додатку «Резерв+» стався збій, користувачі не могли авторизуватись та скористатись функціями.

19 грудня сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України, повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Через атаку, організовану росіянами, тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Метою зловмисників було порушення функціонування критично важливої інфраструктури. За словами Стефанішиної, на першочергове відновлення роботи знадобиться орієнтовно два тижні.

Водночас витоку персональних даних не підтверджено. Однак, як зазначив в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, розслідування триває, і служба наразі не може остаточно спростувати можливість витоку.

Стефанішина запевнила, що всі дані збережено та підлягають відновленню. Реєстри будуть відновлені в повному обсязі, але це потребуватиме часу.

Загалом не працюють понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.