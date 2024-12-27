Пассажиры Azerbaijan Airlines заявили, что слышали громкий взрыв, когда приближались к Грозному – Reuters

Два пассажира самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане, рассказали, что слышали минимум один громкий взрыв, когда самолет приближался к своей начальной цели – Грозному на юге России. Об этом 27 декабря пишет Reuters .

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«После взрыва… я думал, что самолет вот-вот распадется», – сказал один из пассажиров Субхонкул Рахимов, который сейчас находится в больнице. Он рассказал, что начал молиться и готовиться к концу после того, как услышал взрыв. «Было очевидно, что самолет поврежден, – добавил он. – Он был как пьяный – это уже не тот самолет».

Пассажирка Вафа Шабанова рассказала Reuters, что услышала громкий взрыв. «Я очень испугалась», – сказала она, добавив, что было и второе сильное содрогание. Стюард приказал ей покинуть место и переместиться в заднюю часть самолета.

Оба пассажира отметили, что после взрыва возникла проблема с уровнем кислорода в салоне. Кроме ужаса от катастрофы, рассказы очевидцев позволяют предположить, что могло стать причиной трагедии, пишет издание.

Выживший бортпроводник Зульфугар Асадов рассказал изданию Media.Az о внешнем ударе. Капитан судна не смог сесть в Грозном из-за тумана и предпринял три неудачных попытки, после чего решил направиться в ближайший к городу аэропорт, но в этот момент «раздался странный звук», отметил он.

Прямая речь

«В этот момент в результате удара, произошедшего с внешней стороны самолета, я получил порез руки. Я взял полотенце и перевязал руку, затянул потуже […] После этого командир экипажа решил сменить место посадки с водной поверхности на сушу. Он вынужден был пойти на экстренную посадку, поскольку была нарушена работа двигателя самолета. А идти на жесткую посадку на воду грозит трагедией, самолет просто разорвало бы на части, потому что, насколько я знаю, вода на такой скорости тверже бетона. Он изменил свое решение, и мы полетели в сторону суши. Мы и пассажиры действовали согласно инструкции», – рассказал Зульфугар Асадов.

Контекст

25 декабря утром в Казахстане произошла авиакатастрофа: самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился вблизи города Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 38 человек, сообщает казахстанское издание Tengrinews.

Самолет принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. Согласно данным Flightradar, перед аварией он кружил над аэропортом Актау, что может указывать на технические или другие проблемы.

26 декабря Euronews, ссылаясь на источники в правительстве Азербайджана, сообщило, что причиной крушения стала ракета класса «земля – воздух», выпущенная из российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С».

27 декабря авиакомпании Казахстана, Азербайджана и Израиля приостановили рейсы в Россию из-за угрозы безопасности.