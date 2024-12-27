Пасажири Azerbaijan Airlines заявили, що чули гучний вибух, коли наближалися до Грозного – Reuters

Два пасажири літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи в Казахстані, розповіли, що чули мінімум один гучний вибух, коли літак наближався до своєї початкової цілі – Грозного на півдні Росії. Про це 27 грудня пише Reuters .

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«Після вибуху… я думав, що літак ось-ось розпадеться», – сказав один із пасажирів Субхонкул Рахімов, який зараз перебуває в лікарні. Він розповів, що почав молитися та готуватися до кінця після того, як почув вибух. «Було очевидно, що літак пошкоджений, – додав він. – Він був, як п’яний – це вже не той літак».

Пасажирка Вафа Шабанова розповіла Reuters, що почула гучний вибух. «Я дуже злякалася», – сказала вона, додавши, що було й друге сильне здригання. Стюард наказав їй покинути місце та переміститись у задню частину літака.

Обидва пасажири зазначили, що після вибуху з’явилася проблема з рівнем кисню в салоні. Окрім жаху від катастрофи, розповіді очевидців дають змогу припустити, що могло стати причиною трагедії, пише видання.

Бортпровідник Зульфугар Асадов, який вижив, розповів виданню Media.Az про зовнішній удар. Капітан судна не зміг сісти в Грозному через туман і зробив три невдалі спроби, після чого вирішив попрямувати до найближчого до міста аеропорту, але в цей момент «пролунав дивний звук», зазначив він.

Пряма мова

«У цей момент унаслідок удару, який стався із зовнішнього боку літака, я отримав поріз руки. Я взяв рушник і перевʼязав руку, затягнув тугіше […] Після цього командир екіпажу вирішив змінити місце посадки з водної поверхні на сушу. Він був змушений піти на екстрену посадку, оскільки була порушена робота двигуна літака. А йти на жорстку посадку на воду загрожує трагедією, літак просто розірвало б на частини, бо, наскільки я знаю, вода на такій швидкості твердіша за бетон. Він змінив своє рішення, і ми полетіли в бік суші. Ми і пасажири діяли згідно з інструкцією», – розповів Зульфугар Асадов.

Контекст

25 грудня вранці в Казахстані сталася авіакатастрофа: літак, який виконував рейс із Баку до Грозного, розбився поблизу міста Актау. На борту перебувало 67 осіб, зокрема п’ятеро членів екіпажу. За попередніми даними, загинуло щонайменше 38 людей, повідомляє казахстанське видання Tengrinews.

Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Згідно з даними Flightradar, перед аварією він кружляв над аеропортом Актау, що може вказувати на технічні або інші проблеми.

26 грудня Euronews, посилаючись на джерела в уряді Азербайджану, повідомило, що причиною катастрофи стала ракета класу «земля – повітря», випущена з російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С».

27 грудня авіакомпанії Казахстану, Азербайджану та Ізраїлю призупинили рейси до Росії через загрози безпеці.