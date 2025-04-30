Переговоры об окончании войны в Украине зашли в тупик, нужна встреча Путина и Трампа – Bloomberg

Переговоры между США и Россией по поводу войны в Украине остановились, и для продвижения нужен личный диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 29 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Подробности

25 апреля представитель Трампа Стив Виткофф пытался убедить Путина в Кремле согласиться на прекращение огня вдоль текущей линии фронта. Однако Путин настаивает на максималистских требованиях, в частности, на передаче России четырех украинских областей в их административных пределах.

Эта позиция усложняет усилия Трампа достичь прекращения огня и завершить войну, что вызывает растущее разочарование в Белом доме из-за отсутствия прогресса.

Один из источников отметил, что переговоры зашли в тупик и дальнейшее развитие возможно только при прямом разговоре между Трампом и Путиным.

Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт заявил, что Соединенные Штаты продолжают работать с Украиной и Россией для мирного урегулирования конфликта, но не стал комментировать детали.

Контекст

В среду попытка США привлечь европейских партнеров к переговорам о войне в Украине потерпела неудачу: госсекретарь Марко Рубио отменил встречу в Лондоне с украинскими и европейскими представителями. Спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Виткофф в четвертый раз отправился в Москву.

Администрация Трампа предложила Украине проект мирного соглашения, отвечающего интересам России. Он включает фактическое признание США суверенитета РФ над Крымом, аннексированным 11 лет назад, что противоречит международному праву. Президент Украины Владимир Зеленский решительно отверг это предложение, заявив, что не будет признавать оккупацию украинских территорий, захваченных с 2014 года. В ответ Трамп назвал позицию Зеленского «чрезвычайно вредной» для мирного процесса.

Трамп отметил, что Россия, по его мнению, готова прекратить войну, но переговоры с Зеленским оказались сложнее, чем предполагалось. Он подчеркнул, что США оказывают значительное давление на Москву, и это давление ощутимо для России и ее окружения. В то же время Трамп признал, что для достижения соглашения Киев также должен пойти на компромиссы, хотя вопрос возвращения Крыма остается крайне сложным.

24 апреля госсекретарь Марко Рубио на брифинге в Белом доме заявил, что США показали обеим сторонам путь к завершению войны. По его словам, конфликт может закончиться, если и Украина, и Россия согласятся на предложенные условия, а Вашингтон будет делать все возможное для достижения этой цели.