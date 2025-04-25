«Не драматизируем». Спикер МИД прокомментировал заявления США о возможном выходе из мирных переговоров

МИД считает, что публичные сигналы от США о возможном выходе из мирного процесса, в том числе комментарии государственного секретаря Марко Рубио, призваны ускорить переговоры. Об этом во время брифинга сообщил представитель министерства внешних дел Георгий Тихий.

Ключевые факты

«Мы считаем, что это часть коммуникационной стратегии. Отправляя такие сигналы публично, американская сторона пытается стимулировать мирный процесс, ускорять его…», – сказал он.

По его словам, МИД по состоянию на данный момент не получал официальной дипломатической информации, переписки или нот по закрытым каналам о подготовке выхода США из мирного процесса.

Мы не драматизируем эти сигналы, понимаем, что идет сложная работа. Только верхушка айсберга – это публичные сигналы, а там происходит дипломатия, часть которой закрыта», – пояснил спикер МИД.

Тихий заверил, что Украина придерживается принципиальных позиций, Конституции и национальных интересов, и никакой «измены за закрытыми дверями» не происходит.

Контекст

11 апреля Дональд Трамп в сообщении на платформе Truth Social заявил, что Россия должна активнее действовать для достижения прекращения огня.

14 апреля Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в развязывании войны. В тот же день он добавил, что конфликт в Украине стал следствием «некомпетентности» трех лидеров, добавив в этот список президента РФ Владимира Путина.

18 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США прекратят свои усилия по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет явных признаков возможности заключения договоренности.

В тот же день и президент США заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию войны России против Украины, если стороны будут «усложнять» завершение войны. «Мы отступим, если стороны будут усложнять завершение войны в Украине, но надеюсь, что до этого не дойдет… У нас действительно хороший шанс достичь соглашения между Россией и Украиной», – сказал он.