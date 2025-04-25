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«Не драматизируем». Спикер МИД прокомментировал заявления США о возможном выходе из мирных переговоров

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes
Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

1 хв читання

МИД считает, что публичные сигналы от США о возможном выходе из мирного процесса, в том числе комментарии государственного секретаря Марко Рубио, призваны ускорить переговоры. Об этом во время брифинга сообщил представитель министерства внешних дел Георгий Тихий.

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Ключевые факты

  • «Мы считаем, что это часть коммуникационной стратегии. Отправляя такие сигналы публично, американская сторона пытается стимулировать мирный процесс, ускорять его…», – сказал он.
  • По его словам, МИД по состоянию на данный момент не получал официальной дипломатической информации, переписки или нот по закрытым каналам о подготовке выхода США из мирного процесса.
  • Мы не драматизируем эти сигналы, понимаем, что идет сложная работа. Только верхушка айсберга – это публичные сигналы, а там происходит дипломатия, часть которой закрыта», – пояснил спикер МИД.
  • Тихий заверил, что Украина придерживается принципиальных позиций, Конституции и национальных интересов, и никакой «измены за закрытыми дверями» не происходит.

Контекст

11 апреля Дональд Трамп в сообщении на платформе Truth Social заявил, что Россия должна активнее действовать для достижения прекращения огня.

14 апреля Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в развязывании войны. В тот же день он добавил, что конфликт в Украине стал следствием «некомпетентности» трех лидеров, добавив в этот список президента РФ Владимира Путина.

18 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США прекратят свои усилия по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет явных признаков возможности заключения договоренности.

В тот же день и президент США заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию войны России против Украины, если стороны будут «усложнять» завершение войны. «Мы отступим, если стороны будут усложнять завершение войны в Украине, но надеюсь, что до этого не дойдет… У нас действительно хороший шанс достичь соглашения между Россией и Украиной», – сказал он.

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