Переговори про закінчення війни в Україні зайшли в глухий кут, потрібна зустріч Путіна та Трампа – Bloomberg

Переговори між США та Росією щодо війни в Україні зупинилися, і для просування потрібен особистий діалог між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним. Про це 29 квітня пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Деталі

25 квітня представник Трампа Стів Віткофф намагався переконати Путіна в Кремлі погодитися на припинення вогню вздовж поточної лінії фронту. Однак Путін наполягає на максималістських вимогах, зокрема на передачі Росії чотирьох українських областей у їхніх адміністративних межах.

Ця позиція ускладнює зусилля Трампа досягти припинення вогню та завершити війну, що викликає зростаюче розчарування в Білому домі через відсутність прогресу.

Одне з джерел зазначило, що переговори зайшли в глухий кут і подальший розвиток можливий лише за умови прямої розмови між Трампом і Путіним.

Речник Ради національної безпеки США Джеймс Г’юїтт заявив, що Сполучені Штати продовжують працювати з Україною та Росією для мирного врегулювання конфлікту, але не став коментувати деталі.

Контекст

У середу спроба США залучити європейських партнерів до переговорів щодо війни в Україні зазнала невдачі: держсекретар Марко Рубіо скасував зустріч у Лондоні з українськими та європейськими представниками. Натомість спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф учетверте вирушив до Москви.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні проєкт мирної угоди, який відповідає інтересам Росії. Він включає фактичне визнання США суверенітету РФ над Кримом, анексованим 11 років тому, що суперечить міжнародному праву. Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув цю пропозицію, заявивши, що не визнаватиме окупацію українських територій, захоплених із 2014 року. У відповідь Трамп назвав позицію Зеленського «надзвичайно шкідливою» для мирного процесу.

Трамп зазначив, що Росія, на його думку, готова припинити війну, але переговори з Зеленським виявилися складнішими, ніж передбачалося. Він наголосив, що США чинять значний тиск на Москву, і цей тиск відчутний для Росії та її оточення. Водночас Трамп визнав, що для досягнення угоди Київ також має піти на компроміси, хоча питання повернення Криму залишається вкрай складним.

24 квітня держсекретар Марко Рубіо на брифінгу в Білому домі заявив, що США показали обом сторонам шлях до завершення війни. За його словами, конфлікт може закінчитися, якщо і Україна, і Росія погодяться на запропоновані умови, а Вашингтон робитиме все можливе для досягнення цієї мети.