Кремль хочет, чтобы Украина отменила запрет на переговоры с Путиным

Для начала переговоров с Москвой об избежании ударов по гражданской инфраструктуре Киеву необходимо устранить юридические препятствия для таких контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс» .

Подробности

При наличии готовности украинской стороны к диалогу нужно предпринять юридические шаги, чтобы устранить барьеры для таких контактов, отметил Песков, отвечая журналистам на вопрос о возможности диалога, с учетом формального запрета на переговоры с Россией в Украине.

Он заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы неоднократно заявлял о готовности решать вопрос через переговоры, и это заявление является очередным подтверждением такой позиции, добавил Песков.

Контекст

21 апреля президент Путин отметил, что предложение Украины об избежании ударов по гражданским объектам следует детально рассмотреть, не исключая возможности прямых переговоров с Киевом.

Он подчеркнул, что этот вопрос нуждается в тщательном анализе, возможно, на двусторонней основе. Путин также заявил, что Россия открыта к таким инициативам и уважает идею перемирия, добавив, что после анализа будут приняты соответствующие решения.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь идет именно о переговорах с украинской стороной.