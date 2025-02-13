Переговори в Саудівській Аравії, малоймовірний вступ України до НАТО і подальша допомога. Головне з брифінгу Трампа в Білому домі

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна може відбутися в Саудівській Аравії. Про це сказав Трамп журналістам у Білому домі після телефонних переговорів із Путіним та президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого, пише CNN .

Ключові факти

Трамп дав зрозуміти, що незабаром може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії, але попередив, що офіційного рішення з цього питання поки що не ухвалено. «Ми думаємо, що, ймовірно, наша перша зустріч відбудеться в Саудівській Аравії», – сказав Трамп через кілька годин після їхньої телефонної розмови.

у Саудівській Аравії, але попередив, що офіційного рішення з цього питання поки що не ухвалено. «Ми думаємо, що, ймовірно, наша перша зустріч відбудеться в Саудівській Аравії», – сказав Трамп через кілька годин після їхньої телефонної розмови. Президент дав зрозуміти, що лідер Саудівської Аравії наслідний принц Мухаммед бін Салман візьме участь у переговорах, заявивши: «Ми знаємо наслідного принца, і я думаю, що це було б дуже гарне місце». За словами Трампа, дата цієї зустрічі «ще не визначена», але він додав, що вона може відбутися «не в такому віддаленому майбутньому».

Трамп додав, що поки що не брав на себе зобовʼязань поїхати в Україну.

Участь України в переговорах . На запитання про те, чи Зеленський буде присутній на зустрічі з Путіним, Трамп дав зрозуміти, що, ймовірно, він не буде присутнім: «Ймовірно, у нас буде перша зустріч, а потім ми подивимося, що можна зробити з другою зустріччю».

. На запитання про те, чи Зеленський буде присутній на зустрічі з Путіним, Трамп дав зрозуміти, що, ймовірно, він не буде присутнім: «Ймовірно, у нас буде перша зустріч, а потім ми подивимося, що можна зробити з другою зустріччю». На запитання про те, чи він бачить Україну рівноправним членом цього мирного процесу, президент прямо не відповів. «Це цікаве питання. Я думаю, що їм потрібно укласти мир. Їхніх людей вбивають і їм потрібно укласти мир, – відповів Трамп. – Я думаю, що це була непотрібна війна, в неї не потрібно було входити. І їм потрібно укласти мир, ось, що я думаю», – додав Трамп після паузи.

Відповідаючи на запитання про те, чи президент Зеленський не залишиться осторонь цих переговорів, Трамп відповів, що він так не думає. «Ні, це не так, поки він там є. Але на якомусь етапі також потрібно мати вибори», – додав Трамп.

США будуть і надалі посилати допомогу Україні , «але гроші мають бути забезпечені», сказав Трамп, пише «Голос Америки». Він додав, що попередня адміністрація «безглуздо» передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей. «Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (метали), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені, – сказав Трамп і додав, – і українці на це погодились».

, «але гроші мають бути забезпечені», сказав Трамп, пише «Голос Америки». Він додав, що попередня адміністрація «безглуздо» передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей. «Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (метали), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені, – сказав Трамп і додав, – і українці на це погодились». Трамп запевнив, буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше «Путін би подумав, що він виграв». «І, щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо не хочемо, щоб сталося щось інше, але президент Путін зараз хоче миру», – сказав Трамп на пресконференції.

Щодо вступу України до НАТО, Трамп послався на виступ міністра оборони США Піта Гегсета в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, який назвав ідею вступу України до Альянсу «малоймовірною» та «непрактичною». «І я думаю, що це правда, – додав Трамп. – Вони впродовж тривалого часу казали, що Україна не має вступати в НАТО, і мені це підходить. Я просто хочу припинити війну».

Трамп послався на виступ міністра оборони США Піта Гегсета в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, який назвав ідею вступу України до Альянсу «малоймовірною» та «непрактичною». «І я думаю, що це правда, – додав Трамп. – Вони впродовж тривалого часу казали, що Україна не має вступати в НАТО, і мені це підходить. Я просто хочу припинити війну». Повернення територій . Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп знову послався на міністра оборони Гегсета та інших неназваних людей, які вважають, що «нереалістично» очікувати повернення контролю над українськими територіями станом на 2014 рік. Однак Трамп додав, що «деякі з них повернуться».

. Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп знову послався на міністра оборони Гегсета та інших неназваних людей, які вважають, що «нереалістично» очікувати повернення контролю над українськими територіями станом на 2014 рік. Однак Трамп додав, що «деякі з них повернуться». Відповідаючи на запитання про те, чи Україні доведеться поступатися територіями, Трамп відповів: «Їм доведеться зробити те, що потрібно зробити».

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоч він уникав обговорення того, як збирається це зробити.

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього він зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і про готовність працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.