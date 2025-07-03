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Переводы валюты в Украину упали на 15% с начала года – НБУ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

За январь–май 2025 года объем денежных переводов в Украину сократился на 15,4% – до $3,5 млрд. Наибольшее падение зафиксировано в оплате труда – на 18,7%, свидетельствуют данные платежного баланса Национального банка.

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Ключевые факты

  • В мае переводы из-за границы составили $700 млн – на 13,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
  • Зарплаты, полученные украинцами из-за границы, сократились на 9,5%, а другие частные переводы через официальные каналы – на 9,7%.
  • В целом официальные каналы переводов показали снижение на 9,6%, а неформальные – на 18% в годовом исчислении.
  • В мае сальдо первичных доходов стало отрицательным – минус $45 млн против $20 млн профицита в прошлом году. Причина – более быстрое сокращение оплаты труда (-16,9%) по сравнению с выплатами инвестдоходов (-2,7%).
  • Профицит баланса вторичных доходов сократился до $700 млн с $1 млрд годом ранее. Это связано с уменьшением объемов технической и гуманитарной помощи.

Контекст

Денежные переводы – важный источник валютной выручки для Украины, особенно в условиях войны. Падение поступлений может свидетельствовать о более сложных условиях труда украинцев за рубежом и постепенном исчерпании ресурсов частной помощи.

Негативное сальдо первичных доходов и уменьшение техпомощи создают дополнительное давление на платежный баланс. По оценкам НБУ, тенденция к понижению может сохраняться в условиях слабого глобального рынка труда и уменьшения объемов международной поддержки.

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