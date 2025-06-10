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Депутаты и банки приступили к решению проблемы льготного кредитования для военных. Среди предложений – возложить это обязательство на сами банки и изменения в законодательство. Насколько близко решение проблемы?
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