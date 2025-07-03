За січень–травень 2025 року обсяг грошових переказів в Україну скоротився на 15,4% – до $3,5 млрд. Найбільше падіння зафіксоване в оплаті праці – на 18,7%, свідчать дані платіжного балансу Національного банку.

Ключові факти

У травні перекази з-за кордону становили $700 млн – на 13,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зарплати, які українці отримали з-за кордону, скоротилися на 9,5%, а інші приватні перекази через офіційні канали – на 9,7%.

Загалом офіційні канали переказів показали зниження на 9,6%, а неформальні – на 18% у річному вимірі.

У травні сальдо первинних доходів стало від’ємним – мінус $45 млн проти $20 млн профіциту торік. Причина – швидше скорочення оплати праці (-16,9%) порівняно з виплатами інвестдоходів (-2,7%).

Профіцит балансу вторинних доходів скоротився до $700 млн із $1 млрд рік тому. Це пов’язано зі зменшенням обсягів технічної та гуманітарної допомоги.

Контекст

Грошові перекази – важливе джерело валютних надходжень для України, особливо в умовах війни. Падіння надходжень може свідчити про складніші умови праці українців за кордоном і поступове вичерпання ресурсів приватної допомоги.

Негативне сальдо первинних доходів і зменшення техдопомоги створюють додатковий тиск на платіжний баланс. За оцінками НБУ, тенденція до зниження може зберігатися в умовах слабкого глобального ринку праці та зниження обсягів міжнародної підтримки.