Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Перекази валюти в Україну впали на 15% з початку року – НБУ

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

За січень–травень 2025 року обсяг грошових переказів в Україну скоротився на 15,4% – до $3,5 млрд. Найбільше падіння зафіксоване в оплаті праці – на 18,7%, свідчать дані платіжного балансу Національного банку.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Ключові факти

  • У травні перекази з-за кордону становили $700 млн – на 13,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 
  • Зарплати, які українці отримали з-за кордону, скоротилися на 9,5%, а інші приватні перекази через офіційні канали – на 9,7%. 
  • Загалом офіційні канали переказів показали зниження на 9,6%, а неформальні – на 18% у річному вимірі.
  • У травні сальдо первинних доходів стало від’ємним – мінус $45 млн проти $20 млн профіциту торік. Причина – швидше скорочення оплати праці (-16,9%) порівняно з виплатами інвестдоходів (-2,7%).
  • Профіцит балансу вторинних доходів скоротився до $700 млн із $1 млрд рік тому. Це пов’язано зі зменшенням обсягів технічної та гуманітарної допомоги.

Контекст

Грошові перекази – важливе джерело валютних надходжень для України, особливо в умовах війни. Падіння надходжень може свідчити про складніші умови праці українців за кордоном і поступове вичерпання ресурсів приватної допомоги.

Негативне сальдо первинних доходів і зменшення техдопомоги створюють додатковий тиск на платіжний баланс. За оцінками НБУ, тенденція до зниження може зберігатися в умовах слабкого глобального ринку праці та зниження обсягів міжнародної підтримки.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні