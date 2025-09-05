Brave1 начинает сотрудничество с высшими учебными заведениями в рамках отдельного проекта, направленного на привлечение научного потенциала для развития оборонной сферы Украины и создание новых возможностей для студентов инженерных специальностей. Об этом 5 сентября сообщил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- «Ключ к развитию украинского Defence Tech – это качественное профильное образование. Инновации рождаются благодаря талантливым, профессиональным и мотивированным людям. Сегодня разработчики сталкиваются с вызовами, которые могут решить ученые, а активное участие студентов поможет отвечать актуальным потребностям фронта», – подчеркнул Федоров.
Сотрудничество включает:
- организацию совместных мероприятий, таких как хакатоны, по развитию технологий;
- поддержку вузов в создании инновационных решений для оборонной отрасли;
- привлечение ученых к консультированию разработчиков;
- организацию стажировок для студентов в компаниях, входящих в кластер Brave1.
К инициативе Brave1 присоединились семь университетов:
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт»;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Украинский католический университет;
- Национальный университет «Львовская политехника»;
- Государственный университет «Киевский авиационный институт»;
- Украинский государственный университет науки и технологий.
Контекст
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроекты, вводящие специальный налоговый режим Defence City для поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Этот режим будет действовать до 1 января 2036 или до вступления Украины в Европейский Союз.
Вместо действующего Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса будет создан Реестр Defence City, который будет вести Министерство обороны.
Резиденты Defence City получат ряд льгот, в том числе освобождение от налога на прибыль при его реинвестировании, а также от уплаты земельного налога, экологического налога и налога на недвижимость.
Кроме того, для таких предприятий будут упрощены таможенные процедуры и контроль за экспортом товаров военного назначения. Национальный банк также сможет применять специальные правила денежного надзора для резидентов Defence City.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.