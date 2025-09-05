Brave1 начинает сотрудничество с высшими учебными заведениями в рамках отдельного проекта, направленного на привлечение научного потенциала для развития оборонной сферы Украины и создание новых возможностей для студентов инженерных специальностей. Об этом 5 сентября сообщил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подробности

«Ключ к развитию украинского Defence Tech – это качественное профильное образование. Инновации рождаются благодаря талантливым, профессиональным и мотивированным людям. Сегодня разработчики сталкиваются с вызовами, которые могут решить ученые, а активное участие студентов поможет отвечать актуальным потребностям фронта», – подчеркнул Федоров.

Сотрудничество включает:

организацию совместных мероприятий, таких как хакатоны, по развитию технологий;

поддержку вузов в создании инновационных решений для оборонной отрасли;

привлечение ученых к консультированию разработчиков;

организацию стажировок для студентов в компаниях, входящих в кластер Brave1.

К инициативе Brave1 присоединились семь университетов:

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт»;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Украинский католический университет;

Национальный университет «Львовская политехника»;

Государственный университет «Киевский авиационный институт»;

Украинский государственный университет науки и технологий.

Контекст

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроекты, вводящие специальный налоговый режим Defence City для поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Этот режим будет действовать до 1 января 2036 или до вступления Украины в Европейский Союз.

Вместо действующего Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса будет создан Реестр Defence City, который будет вести Министерство обороны.

Резиденты Defence City получат ряд льгот, в том числе освобождение от налога на прибыль при его реинвестировании, а также от уплаты земельного налога, экологического налога и налога на недвижимость.

Кроме того, для таких предприятий будут упрощены таможенные процедуры и контроль за экспортом товаров военного назначения. Национальный банк также сможет применять специальные правила денежного надзора для резидентов Defence City.