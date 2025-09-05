Brave1 розпочинає співпрацю з вищими навчальними закладами у межах окремого проєкту, який має на меті залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та створення нових можливостей для студентів інженерних спеціальностей. Про це 5 вересня повідомив перший віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

«Ключ до розвитку українського Defence Tech – це якісна профільна освіта. Інновації народжуються завдяки талановитим, професійним та мотивованим людям. Сьогодні розробники стикаються з викликами, які можуть вирішити науковці, а активна участь студентів допоможе відповідати на актуальні потреби фронту», – наголосив Федоров.

Співпраця передбачає:

організацію спільних заходів, таких як хакатони, для розвитку технологій;

підтримку вишів у створенні інноваційних рішень для оборонної галузі;

залучення науковців до консультування розробників;

організацію стажувань для студентів у компаніях, що входять до кластера Brave1.

Наразі до ініціативи Brave1 долучилися сім університетів:

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Український католицький університет;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Державний університет «Київський авіаційний інститут»;

Український державний університет науки і технологій.

Контекст

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкти, які запроваджують спеціальний податковий режим Defence City для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу України. Цей режим діятиме до 1 січня 2036 року або до вступу України до Європейського Союзу.

Замість діючого Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу буде створено Реєстр Defence City, який вестиме Міністерство оборони.

Резиденти Defence City отримають низку пільг, зокрема звільнення від податку на прибуток за умови його реінвестування, а також від сплати земельного податку, екологічного податку та податку на нерухомість.

Крім того, для таких підприємств буде спрощено митні процедури та контроль за експортом товарів військового призначення. Національний банк також зможе застосовувати спеціальні правила валютного нагляду для резидентів Defence City.