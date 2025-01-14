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«Планета Кино» запустила собственный онлайн-кинотеатр более чем за $1 млн

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Платформа «Планета Онлайн» уже работает в бета-версии /Getty Images

Платформа «Планета Онлайн» уже работает в бета-версии Фото Getty Images

Сеть кинотеатров «Планета Кино» запустила собственный онлайн-кинотеатр, инвестировав более $1 млн. Об этом сеть сообщила в комментарии Forbes Ukraine.

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Ключевые факты

  • На платформе «Планета Онлайн» будет появляться только 16 отобранных фильмов с верхних позиций мировых кинорейтингов.
  • Онлайн-кинотеатр уже работает в бета-версии на обновленных сайте, мобильном приложении и в приложении для AndroidTV. В то же время «Планета Кино» планирует выйти на экраны смарт-телевизоров: расшириться до операционных систем Tizen (Samsung), Apple TV, webOS (LG) и создавать продукты для планшетов. 
  • Инвестиции в запуск онлайн-кинотеатра составили более $1 млн, отмечают в пресс-службе «Планеты Кино».
  • «Планета Онлайн» будет работать по подписке: предлагают трехдневную подписку за 39 грн, месячную за 129 грн и полугодовую за 699 ​​грн.

Контекст

Для создания онлайн-кинотеатра «Планета Кино» купила в 2021 году компанию FoxPrime, которая имела на 80% готовый код. В дальнейшем обновляла собственную IT-структуру и интегрировала в нее онлайн-кинотеатр. «Мы сменили все наше IT, базы данных, программы по продаже билетов, всю архитектуру, бэкенд, все переписывали», – рассказывал соучредитель компании Дмитрий Деркач в июле 2024 года.

Над проектом одновременно работали несколько команд. Среди них – креативное агентство DramaQueen, студия дизайна Artkai, агентство видеоконтента And action, IT-компания Brightgrove, отмечал он. Компания также привлекла почти все отделы «Планеты Кино» и расширила штат.

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