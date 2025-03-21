«Хочется больше прозрачности и диалога». Топы «Метинвеста» и титановой Velta – о проблемах и перспективах добычи украинских ископаемых и ожиданиях от государства

Украинские недра – в центре внимания из-за ожиданий совместной разработки в рамках соглашения с США. Что о потенциале промышленной добычи полезных ископаемых думает бизнес, годами работающий в этой нише? Своим опытом на «Саммите экспортеров» от Forbes Ukraine поделились титановой CEO Velta Андрей Бродский и СЕО Объединенного ГОКа в Кривом Роге группы «Метинвест» Игорь Тонев. Forbes Ukraine выбрал главное.
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«Спасибо, что не убили», – иронично отвечает CEO Velta Андрей Бродский на вопрос главреда Nadra.Info Владимира Бойко о поддержке бизнеса со стороны государства на «Саммите экспортеров» от Forbes Ukraine 14 марта.
Это выражение удачно иллюстрирует сложность работы горнодобывающего бизнеса в Украине, где на первый план выходят не только финансовые вызовы, но и бюрократические и энергетические проблемы. Отношения Velta с государством сегодня односторонние: уплата налогов и выполнение требований, говорит СЕО компании. Поддержки со стороны государства нет. Если подход не изменится, украинский добывающий бизнес не сможет реализовать новые проекты, предупреждает Бродский.
С какими вызовами сталкивается украинская добывающая отрасль и каков инвестиционный потенциал украинских недр?
Запасы на десятки лет
«У нас есть что разрабатывать», – говорит Бродский. Несмотря на значительный потенциал в добывающей отрасли, Украине необходимы стратегические изменения, объясняет он.
Velta добывает в Украине титан – металл, критически необходимый для космической, энергетической и военной промышленности. Вся продукция компании идет на экспорт – в США и ЕС.
В прошлом году Velta почти лишилась экспортного потенциала – из-за роста тарифов на электроэнергию, говорит Бродский. В 2022-м энергетика занимала около 30% себестоимости производства компании. А уже по итогам 2023-го этот показатель составил 60%. Из-за высоких тарифов на электроэнергию в Украине Velta выполнила всего 50% от плана на 2024 год.
Похожая проблема и у «Метинвеста» Рината Ахметова – крупнейшего металлургического и горнодобывающего холдинга Украины. 2022 год был для компании сложным из-за потери металлургических комбинатов в Мариуполе и заблокированных для экспорта портов, рассказал СЕО Объединенного ГОКа в Кривом Роге группы Игорь Тонев.
К вызовам войны прибавился рост тарифов на передачу электроэнергии и транспортировки газа, что существенно влияет на себестоимость продукции, объясняет он. Сейчас в планах правительства – повысить тарифы на железнодорожные перевозки. «От этого проиграют все, – уверен Тонев. – [Со стороны государства] хотелось бы больше прозрачности и диалога».
В 2024-м производство «Метинвеста» было загружено лишь наполовину довоенного уровня, говорит Тонев. Чистый убыток группы в прошлом году превысил $1,1 млрд при выручке более $8 млрд.
При нынешних объемах производства «Метинвесту» хватит запасов железной руды на десятки лет, отмечает топ-менеджер группы. Но чтобы достичь довоенных показателей, придется много инвестировать в ближайшие годы.
Инвестиции в энергонезависимость и модернизацию
Бизнес вынужден самостоятельно решать вопросы энергетической безопасности, говорит Бродский. В ответ на рост стоимости электричества Velta приступила к проектированию солнечных и ветровых электростанций, а также систем накопления энергии. Ожидаемый объем инвестиций – $10 млн. Компания планирует частично покрыть инвестиции средствами от частных партнеров и международных инвесторов.
Похожую стратегию избрала и группа «Метинвест», вкладывая 1,4 млрд грн в газовые и солнечные электростанции на ЦГОК и Северном ГОКе, рассказал Тонев.
Кроме модернизации, «Метинвест» инвестирует в крупные проекты на десятилетия вперед, говорит Тонев. Один из них – строительство установки сгущения отходов, которая обеспечит работу Северного ГОКа после 2027 года. Общая стоимость проекта составляет 9 млрд грн. Часть средств будет привлечена из европейских кредитных агентств.
Приоритеты: новые рынки, инвестиции в R&D
Несмотря на сложности с энергетикой и логистикой, у украинских добытчиков есть глобальные планы.
«Метинвест» готовит проект по строительству завода в Италии на €2,7 млрд, что позволит экспортировать больше продукции в Европу. Завод будет работать на металлоломе и DRI-технологиях, но для этого группе нужно инвестировать еще около €600 млн в усовершенствование технологий на украинских предприятиях.
Для Velta приоритетом остаются рынки США и ЕС. Китай, хоть и является одним из крупнейших потребителей в мире, пока не входит в стратегические планы компании. «Мы ушли из Китая еще до войны и пока не планируем возвращаться», – говорит Бродский.
Инвестиции в R&D – стратегическое направление для Velta. «У нас отличные результаты, но они нуждаются в очень больших инвестициях», – отмечает Бродский. Компания работает над новыми технологиями по переработке титанового сырья и созданию конечных товаров из металлического титана и в ближайшие два года рассчитывает начать строительство новых мощностей, в том числе завода в США. «Но сначала необходимо стабилизировать бизнес в Украине», – добавляет Бродский.
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