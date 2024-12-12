Польша пока не собирается отправлять войска в Украину. Туск прокомментировал миротворческую инициативу Макрона

Польша не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, и такие решения будут приниматься исключительно польскими властями. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Подробности

Туск призвал положить конец «спекуляциям» относительно потенциального присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Он подчеркнул, что такие заявления не имеют под собой оснований.

По словам польского премьера, Варшава будет оставаться на позициях дипломатической поддержки Украины, но любые шаги, связанные с военным участием, будут приниматься исключительно польскими властями.

Контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Варшаву для переговоров о европейской миротворческой миссии, которая могла бы обеспечить суверенитет Украины в рамках возможного мирного урегулирования при посредничестве Дональда Трампа.

Французская инициатива предусматривает создание миссии по предотвращению нарушений условий перемирия со стороны кремля. По данным Rzeczpospolita, предлагается развертывание до пяти бригад (около 40 000 военных). Командование одной из них могла бы взять на себя Польша благодаря своему военному потенциалу.

Аналитик парижского центра IFRI Эли Тененбаум предложил три модели безопасности для Украины: немецкая, предусматривающая вступление в НАТО без окончательного определения границ, но маловероятная из-за сопротивления США и Германии; израильская, которая предусматривает массовые поставки оружия после заключения мира, хотя это усложняется бюджетными ограничениями; корейская, предусматривающая международную миссию для охраны линии разграничения.

По его мнению, именно третий вариант с первыми двумя элементами может стать основой гарантий для Украины.