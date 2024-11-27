Правительства стран Северной Европы, Балтии и Польша договорились о поддержке ОПК Украины

Главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции заявили о намерении усилить поддержку Украины и ее оборонной промышленности, а еще инвестировать в поставку боеприпасов, говорится в совместном заявлении 27 ноября.

Ключевые факты

Правительства стран Северной Европы, Балтии и Польши усилят поддержку Украины. Они подчеркнули, что Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить мир.

«В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в частности украинской оборонной промышленности, и будем инвестировать в предоставление большего количества боеприпасов для Украины», – говорится в заявлении.

Страны призвали других союзников к дальнейшей поддержке Украины, в том числе военной.

Главы правительств заявили о поддержке украинского Плана победы и приверженности «всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру для Украины и ее полной европейской и евроатлантической интеграции».

Согласно заявлению, Россия остается самой большой и прямой угрозой безопасности этих стран в долгосрочной перспективе.

«Мы будем работать вместе, чтобы сдерживать, отрицать и противодействовать агрессивным и конфронтационным действиям России, а также обеспечить ее полную международную ответственность за преступление агрессии», – говорится в совместном заявлении.

Контекст

Украинский оборонно-промышленный комплекс на втором году полномасштабного вторжения России вырос в три раза – до $3 млрд. Украинский госбюджет покрывает менее трети способностей украинских производителей – на закупку вооружения в госбюджете в этом году предусмотрено только $6 млрд из необходимых $20 млрд, рассказывал 13 апреля Александр Камышин, министр стратегических отраслей промышленности.

Украинские компании выпускают дроны, артиллерийские установки, бронетехнику и почти овладели производством натовских артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В 2024-м украинский ОПК может производить в пять раз больше. Подробнее об этом читайте здесь.

В следующем году Украина произведет как минимум 30 000 дальнобойных дронов, также поставлена задача сделать 3000 крылатых ракет и ракет-дронов, заявил во время презентации Плана устойчивости президент Владимир Зеленский 19 ноября.

В сфере ОПК работает более 600 отечественных компаний, которые в общей сложности обеспечивают 300 000 рабочих мест, по данным президента. Он добавил, что Украина привлекла более 40 иностранных оборонных компаний для работы в стране.