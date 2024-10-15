Польская ASEE Group поглотила украинскую e-health систему Askep.net

Польская сервисная IТ-компания ASEE Group поглотила украинскую e-health систему Askep.net. Об этом Forbes Ukraine сообщил соучредитель компании Mergewave Capital Тарас Бачинский, сопровождающий M&A-соглашения сервисных и продуктовых IТ-компаний.
Это первое M&A-соглашение международного институционального покупателя с украинской SaaS-компанией с начала полномасштабного вторжения, свидетельствует оценка Mergewave Capital.
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Ключевые факты
- Польская сервисная IТ-компания ASEE Group, имеющая более 3900 сотрудников и входящая в состав публичной Asseco Group с капитализацией $1,4 млрд, поглотила украинскую e-health систему Askep.net.
- «Это слияние расширяет предложения ASEE в SaaS-решениях в регионе», – говорит Тарас Бачинский, соучредитель инвестиционной компании Mergewave Capital, выступившей M&A-советником Askep.net.
- E-health система Askep.net. обслуживает более 500 медицинских заведений в Украине. Для достижения некоторых финансовых целей компании потребовался партнер, который смог бы помочь с масштабированием на международных рынках, отметил соучредитель компании Назар Голоджун в пресс-релизе, полученном Forbes Ukraine. «Мы решили остановиться на ASEE, поскольку она является частью одной из крупнейших IT-групп в Европе», – пояснил он.
Контекст
Askep.net в 2017-м основали украинцы Владимир Строгуш и Назар Голоджун. Компания продает сервис, предлагающий функции онлайн-записи к врачу, историю посещений медицинских учреждений пациентом, предоставление автоматических рекомендаций соответственно показателям анализов и т.п.
Mergewave Capital также является M&A-представителем польского IТ-консорциума Euvic Group, которая в течение большой войны приобрела пять компаний на рынке. В портфеле Euvic Group – львовская Exoft, днепровская Artkai, харьковская 7Devs и винницкая Lampa Software.
Суммы соглашений стороны не разглашают. Однако ценник примерно одинаков, говорил Forbes Ukraine CEO и соучредитель Euvic Group Войцех Вольный. Самая большая покупка Artkai обошлась около $5 млн, по оценке Forbes.
Крайняя сделка – покупка 25% украинской платформы WeExpert, помогающей фрилансерам легализовать доход с бирж UpWork, Fiverr, Toptal и других с минимальными налогами.
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