Польська ASEE Group поглинула українську e-health систему Askep.net

Це перша M&A-угода міжнародного інституційного покупця з українською SaaS-компанією з початку повномасштабного вторгнення, свідчить оцінка Mergewave Capital.

Польська сервісна ІТ-компанія ASEE Group поглинула українську e-health систему Askep.net. Про це Forbes Ukraine повідомив співзасновник компанії Mergewave Capital Тарас Бачинський, що супроводжує M&A-угоди сервісних і продуктових ІТ-компаній.

Ключові факти

Польска сервісна ІТ-компанія ASEE Group, що має понад 3900 співробітників і входить до складу публічної Asseco Group з капіталізацією $1,4 млрд, поглинула українську e-health систему Askep.net.

«Це злиття розширює пропозиції ASEE у SaaS-рішеннях у регіоні», – каже Тарас Бачинський, співзасновник інвестиційної компанії Mergewave Capital, яка виступила M&A-радником Askep.net.

E-health система Askep.net. обслуговує понад 500 медичних закладів в Україні. Для досягнення деяких фінансових цілей компанії потрібен був партнер, що зміг би допомогти з масштабуванням на міжнародні ринки, зазначив співзасновник компанії Назар Голоджун у пресрелізі, що отримав Forbes Ukraine. «Ми вирішили зупинитися на ASEE, оскільки вона є частиною однієї з найбільших IT-груп у Європі», – пояснив він.

Контекст

Askep.net у 2017-му заснували українці Володимир Строгуш та Назар Голоджун. Компанія продає сервіс, що пропонує функції онлайн-запису до лікаря, історію відвідувань медичних закладів пацієнтом, надання автоматичних рекомендацій відповідно показників аналізів тощо.

Mergewave Capital також є M&A-представником польського ІТ-консорціуму Euvic Group, що протягом великої війни придбала пʼять компаній на ринку. У портфелі Euvic Group – львівська Exoft, дніпровська Artkai, харківська 7Devs та вінницька Lampa Software.

Суми угод сторони не розголошують. Проте цінник приблизно однаковий, говорив Forbes Ukraine CEO та співзасновник Euvic Group Войцех Вольний. Найбільша покупка Artkai обійшлася в близько $5 млн, за оцінкою Forbes.

Крайня угода – покупка 25% української платформи WeExpert, що допомагає фрилансерам легалізувати дохід із бірж UpWork, Fiverr, Toptal та інших із мінімальними податками.