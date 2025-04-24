Польский Getin Holding продал Идея Банк Сергею Тигипко за $36,5 млн

Польский Getin Holding SA 23 апреля продал 100% акций Идея Банка кипрской Alkemi Limited, принадлежащей Сергею Тигипко. По условиям договора, Getin Holding получил за акции $36,5 млн, говорится в сообщении компании.
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Подробности
- Соглашение было заключено на основе условного договора купли-продажи от 18 октября 2024 года.
- Кроме этого, 22 апреля 2025-го с покупателем был заключен эксклюзивный договор, по которому продавец получил дополнительное вознаграждение в размере €169 344.
- Согласно договору поручения от 23 апреля 2025 года, Getin Holding передал права на средства по депозиту Идея Банка на сумму 30,24 млн грн.
Контекст
Основанный в августе 1989 года как Прикарпатлесбанк для поддержки лесной и деревообрабатывающей отраслей, Идея Банк в 2007-м перешел под контроль польской группы Getin Holding SA. По данным НБУ, на начало марта 2024 года банк занимал 26-е место по активам (11,01 млрд грн) среди 23 украинских банков, а его чистая прибыль за 2023-й составила 509,9 млн грн.
В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецки стал фигурантом расследования в Польше, а сам банк из-за долгов передали Pekao SA. В феврале 2022-го соглашение о продаже Идея Банка ПУМБ Рината Ахметова не состоялась из-за начала полномасштабной войны.
В марте 2023 года НБУ признал деловую репутацию Getin Holding и Чарнецки небезупречной, временно лишив холдинг права голоса за 100% акций Идея Банка и установив годовой срок для устранения нарушений. В 2024-м НБУ отказал в восстановлении права голоса и обязал Getin Holding продать банк до 29 октября 2024 года.
22 апреля 2025-го НБУ одобрил опосредованное приобретение 100% акций Идея Банка владельцем группы «ТАС» Сергеем Тигипко, ставшее решающим шагом для завершения сделки, сообщила Getin Holding.
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