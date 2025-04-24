Польський Getin Holding продав Ідея Банк Сергію Тігіпку за $36,5 млн

Польський Getin Holding SA 23 квітня продав 100% акцій Ідея Банку кіпрській Alkemi Limited, що належить Сергію Тігіпку. За умовами договору, Getin Holding отримав за акції $36,5 млн, йдеться у повідомленні компанії.
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Деталі
- Угоду уклали на основі умовного договору купівлі-продажу від 18 жовтня 2024 року.
- Окрім цього, 22 квітня 2025-го з покупцем був укладений ексклюзивний договір, за яким продавець отримав додаткову винагороду в розмірі €169 344.
- Відповідно до договору доручення від 23 квітня 2025 року, Getin Holding передав права на кошти з депозиту Ідея Банку на суму 30,24 млн грн.
Контекст
Заснований у серпні 1989 року як Прикарпатлісбанк для підтримки лісової та деревообробної галузей, Ідея Банк у 2007-му перейшов під контроль польської групи Getin Holding S.A. За даними НБУ, на початок березня 2024 року банк займав 26-те місце за активами (11,01 млрд грн) серед 63 українських банків, а його чистий прибуток за 2023-й становив 509,9 млн грн.
У 2020 році власник польського Idea Bank Лешек Чарнецькі став фігурантом розслідування в Польщі, а сам банк через борги передали Pekao S.A. У лютому 2022-го угода про продаж Ідея Банку ПУМБ Ріната Ахметова не відбулася через початок повномасштабної війни.
У березні 2023 року НБУ визнав ділову репутацію Getin Holding та Чарнецькі небездоганною, тимчасово позбавивши холдинг права голосу за 100% акцій Ідея Банку та встановивши річний термін для виправлення порушень. У 2024-му НБУ відмовив у відновленні права голосу та зобов’язав Getin Holding продати банк до 29 жовтня 2024 року.
22 квітня 2025-го НБУ схвалив опосередковане придбання 100% акцій Ідея Банку власником групи «ТАС» Сергієм Тігіпком, що стало вирішальним кроком для завершення угоди, повідомила Getin Holding.
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