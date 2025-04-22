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НБУ разрешил Сергею Тигипко купить Идея Банк

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

1 хв читання

Национальный банк Украины (НБУ) одобрил опосредованное приобретение владельцем группы «ТАС» Сергеем Тигипко полного пакета акций Идея Банка (Львов). Об этом говорится в биржевом сообщении продавца – польского Getin Holding SA, пишет «Интерфакс-Украина». Эту информацию Forbes Ukraine подтвердил замглавы НБУ Дмитрий Олейник.

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Подробности

  • Getin Holding уточнил, что это решение выполнило еще одно условие договора передачи права собственности на акции Идея Банка в Украине.
  • Профильный комитет НБУ согласовал продажу банка вчера, 21 апреля, рассказал собеседник Forbes.
  • В пресс-службе Сергея Тигипко отметили, что знали о соответствующем заседании, однако пока о его результатах им неизвестно.

Контекст

Идея Банк, один из старейших в Украине, основанный в августе 1989 года как Прикарпатлесбанк для поддержки лесной и деревообрабатывающей промышленности, в 2007 году был приобретен польской группой Getin Holding SA

По данным НБУ, на начало марта 2024-го Идея Банк занимал 26-е место по активам (11,01 млрд грн) среди 63 украинских банков, а его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн.

В 2020-м владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецки попал под следствие в Польше, а сам банк из-за долгов был передан Pekao SA, одному из крупнейших банков страны.

В феврале 2022-го из-за начала полномасштабной войны соглашение о продаже Идея Банка ПУМБ Рината Ахметова не состоялось.

В марте 2023 года НБУ признал деловую репутацию Getin Holding и Чарнецки небезупречной, временно лишил холдинг права голоса за 100% акций Идея Банка и дал год на исправление нарушений. В 2024-м НБУ отказал в восстановлении права голоса и обязал Getin Holding продать Идея Банк до 29 октября 2024 года.

21 апреля 2024 года НБУ разрешил Сергею Тигипко, владельцу группы «ТАС», косвенно приобрести 100% акций Идея Банка, что стало ключевым шагом к завершению сделки, сообщила Getin Holding.

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