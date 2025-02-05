«Будет несколько жестких пакетов». Зеленский анонсировал ужесточение санкций после заседания СНБО

Совет национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского рассмотрел ряд экономических вопросов и ужесточение санкций, сообщает Офис президента 5 февраля. Также обсудили поддержку граждан и украинского бизнеса.

Ключевые факты

По словам президента, СНБО принял решение о санкциях. «Списки – вскоре. Будет несколько жестких пакетов», – анонсировал Зеленский, не сообщив подробности.

На заседании был доклад премьер-министр Дениса Шмыгаля и первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко по реализации госпрограмм по поддержке населения и представителей бизнеса: «єПідтримка», «єОселя», «Зроблено в Україні», «Національний кешбек», программы поддержки учителей для детей.

«Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки. И это будет – я дал соответствующие поручения правительству. Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта», – сказал президент.

Зеленский в ходе заседания поручил урегулировать дисбаланс импорта и экспорта. По его словам, нужно создавать гораздо больше возможностей для производства в Украине, для поддержки всех форм экономической деятельности в стране. «Так же, как мы уже заводим иностранные инвестиции в производство оружия, чиновники должны работать и в других отраслях», – подчеркнул глава государства.

Речь шла о привлечении партнеров, в частности из Европы, для создания безопасных условий экономической деятельности – гуманитарного разминирования, разминирования аграрных земель, противовоздушной защиты украинских городов.

Руководитель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко и глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин доложили об остановке теневых финансовых схем, которые использовали олигархи, должностные лица и депутаты для сокрытия средств. «Соответствующие материалы – у правоохранительных органов. Уже. Расследования должны быть объективными, несмотря на то, кто нарушает закон», – подытожил президент.

Контекст

13 января Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора РФ. Также он инициировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции.

19 января президент подписал указ, которым вводит в действие решение СНБО о санкциях против 18 лиц, связанных с Россией. Санкции относятся к пропагандистам, коллаборантам и тем, кто способствует продолжению войны. Среди них – народные депутаты Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, бизнесмен Константин Григоришин, экс-нардеп Евгений Мураев, актриса Ружена Рублева и другие.