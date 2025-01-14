Зеленський запровадив санкції проти 140 субʼєктів фінансового сектора Росії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 140 субʼєктів фінансового сектора РФ, про це він сказав у вечірньому відеозверненні 13 січня. Також він ініціював законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.

Ключові факти

За словами Зеленського, він підписав документи щодо санкцій. Указ стосується введення санкцій проти грошового сектора Росії, зокрема, 140 різних субʼєктів.

«Ми будемо і далі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. А другий документ – це законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, і це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій», – сказав Зеленський.

За словами президента, законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції буде внесено до Верховної Ради.

Відповідно до указу №24/2025, опублікованому на сайті Офісу президента, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій щодо 75 фізичних осіб, які є громадянам РФ. Також санкції застосовано до 63 юридичних осіб, які зареєстровані в РФ, до двох – на Британських Віргінських Островах.

Контекст

10 січня США ввели одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній.

Слідом за США Велика Британія ввела санкції проти двох російських нафтових гігантів – «Газпрома нефти» та «Сургутнефтегаза».

13 січня стало відомо, що під час підготовки 16 пакету санцій ЄС десять країн блоку запропонували заборонити імпорт трубопровідного та скрапленого природного газу до ЄС, щоб обмежити доходи, які Кремль використовує для фінансування війни в Україні.